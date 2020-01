Los nuevos mapas mejorados de Apple Maps llegarán a Europa a finales de este año

Apple ha anunciado hoy la finalización de las labores de puesta en marcha de la nueva versión de los mapas de Apple para Estados Unidos, un proceso que se inició el pasado verano. Pero también ha hecho públicos sus planes para extender estos 'Apple Maps 2.0' más allá de las fronteras estadounidenses: ahora sabemos que, en unos meses le llegará el turno a Europa.

En palabras de Eddy Cue, vicepresidente de Apple, la compañía "espera llevar estos nuevos mapas al resto del mundo, empezando por Europa, a finales de este año". Sin embargo, no ha indicado ninguna fecha prevista para la finalización de la actualización de las mapas europeos de Apple, ni ninguna pista de por qué países o ciudades del continente piensan empezar.

Este nuevo diseño del servicio de mapas de Apple, del que tuvimos noticia por primera vez durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) de Apple del año pasado, ofrece mapas mejorados y nuevas funciones que lo ayudarán a hacer frente al cuasimonopolio de Google Maps.

Desde hace poco, los dispositivos Apple cuentan con mapas de Estados Unidos mucho más precisos, que ofrecen información extra sobre edificios, calles, locales y puntos de interés. Ahora, incluso muestran por qué carril ir dentro de un trayecto por carretera.

La clave de estos cambios radica en que Apple se ha lanzado a recopilar datos cartográficos con sus propios coches (como Google lleva haciendo años) en lugar de basarse en el proyecto libre OpenStreet Maps, como venía haciendo hasta ahora.

Otra de las nuevas funciones añadidas a Apple Maps es la denominada 'Look Around', la respuesta de los de Cupertino al Street View de Google, que por ahora permite a los usuarios recorrer en 3D dimensiones las principales áreas metropolitanas de los EE.UU, como las de San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Houston.

Apple también ha querido demostrar su preocupación por la privacidad a la hora de diseñar sus nuevos mapas: "No es necesario iniciar sesión y no está conectado a un ID de Apple de ninguna manera. Las prestaciones personalizadas, como las sugerencias de hora de salida, se crean utilizando la inteligencia del dispositivo".

Apple Maps es una aplicación que ha vivido desde su mismo lanzamiento bajo la sombra de la decepción: Apple decidió en 2012 suprimir Google Maps de sus dispositivos y proporcionar a sus usuarios su propia alternativa, pero Tim Cook, CEO de la compañía, tuvo que terminar disculpándose públicamente por los errores de la plataforma (empezando por multitud de direcciones erróneas).

el nuevo Apple Maps se está comiendo con patatas a Google Maps, he hecho una comparativa rápida (y algo cutre) de Look Around vs. Street View pic.twitter.com/CYFNVCcL6B