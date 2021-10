Nvidia sube la apuesta para ganar el juego en la nube: promete rendimiento de RTX 3080 con una latencia a 120 fps que impresiona

Los avances del juego en la nube tanto a nivel de catálogo como a nivel técnico están siendo impresionantes desde hace un par de años. Google Stadia y Microsoft xCloud son los servicios más mediáticos, pero GeForce Now ya existía antes que ellos. Nvidia no quiere perder el tren, y ha anunciado grandes mejoras para su servicio de streaming de videojuegos.

La gran novedad es un nuevo plan, GeForce Now RTX 3080, con el que la compañía promete jugar en la nube con el rendimiento de esa tarjeta gráfica, una de las mejores que comercializa (y que sigue siendo cara y difícil de conseguir a buen precio). Gracias a "el superordenador gaming más potente del mundo", el** GeForce NOW SuperPOD**, la compañía ahora garantiza streaming en resolución 1.440p a 120 fps en escritorio (Windows y Mac) y a 4K HDR a 60 fps en sus Nvidia Shield TV.

Más potencia junto a la promesa de una latencia ínfima

Para lograr brindar esas tasas a dicha resolución, los GeForce Now SuperPOD están equipados con chips Ampere GA102 montados en servidores en los que también están presentes CPU Threadripper Pro de AMD, 28 GB de RAM DD4 y SSDs Gen4. Con todo ello, la potencia prometida es de 39.200 TFLOPS, con 11.477.760 núcleos CUDA y 8.690 núcleos de CPU.

Según datos de la compañía, los servidores dan 70 veces el rendimiento con un portátil con gráfica dedicada Intel UHD 620, 13 veces el de la GPU de un MacBook Air M1, y siete veces el de una GTX 1060. Donde Nvidia saca pecho además de en potencia es en latencia, pues promete que jugando a 120 fps será de tan solo 56 ms. Ofrecieron datos como que xCloud tiene una latencia de 175 ms y que la Xbox Series X a 60 fps queda en 93 ms. Sí, hablamos de que prometen un juego en la nube con menos latencia que en local.

Para lograr jugar al máximo (1440p y 120 fps) Nvidia requerirá un mínimo de 35 Mbps de ancho de banda en la conexión a Internet, una subida de entre 10 y 15 Mbps respecto al requerimiento actual. Para jugar en 4K a 60 fps, Nvidia recomienda 40 Mbps. En todos los casos, mencionan que lo mejor es jugar con Ethernet o WiFi 6.

El precio de GeForce Now RTX 3080 será de 99,99 euros semestrales, o lo que es lo mismo, 200 euros anuales, o algo más de 16 euros al mes si jugas el año entero. Si no necesitamos tanta potencia, podemos seguir jugando como hasta ahora, a 50 euros cada seis meses, con el rendimiento de una RTX 2080. Hay que recordar, por ejemplo, que xCloud aún no funciona en 4K, y que el cambio que acaba de hacer Microsoft es añadir hardware de Series X a sus servidores, con lo que a ese nivel queda muy lejos de esta apuesta de Nvidia.