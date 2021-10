El juego en la nube de Microsoft xCloud ya sólo está potenciado por Xbox Series X: siguiente paso, 4K

Ahora mismo, dos son los grandes servicios de videjuegos en la nube. Stadia, de Google, que no pasa por su mejor momento, y xCloud o Xbox Cloud Gaming, que sigue mejorando tras haberse integrado gratuitamente en Xbox Game Pass.

Todavía tiene mucho que mejorar en cuanto a latencia, pero Microsoft no deja de iterar con el servicio, y ha anunciado a The Verge que xCloud ya funciona solamente bajo hardware de Xbox Series X.

Una rápida transición en busca del 4K

En junio de este año, Microsoft anunció que xCloud había comenzado a funcionar bajo hardware de Xbox Series X. Lo que hoy confirman es que toda la plataforma ha sido mejorada y ya se ha dejado atrás el hardware antiguo con el que se lanzó el servicio.

Hasta ahora, Microsoft estaba utilizando Xbox One S como hardware base, que no está mal, pero solamente es algo más potente que la One lanzada en 2013. Extraña que Microsoft no estuviera usando Xbox One X a día de hoy, pero ahora el salto será mucho mayor.

En lo que aún están trabajando en Redmond es en utilizar el nuevo hardware hasta sus límites. Cuando lo haga, la compañía brindará juego en la nube en 4K, como ocurre en Stadia. Además del añadido de la potencia extra, el servicio se beneficiará del nuevo codificador de vídeo de Series X.

Es hasta seis veces más rápido que la antigua plataforma y clave en la calidad de los streams, que a menudo pueden tener un bitrate bajo y artefactos que lo alejan de la calidad de ejecución nativa de videojuegos.