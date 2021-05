Probamos Xbox Cloud Gaming en Windows 10: el juego en la nube de Microsoft pisa fuerte, pero con mucho que mejorar en el navegador

Xbox Cloud Gaming, también conocida como Project xCloud, es la plataforma de videojuegos en la nube de Microsoft que a finales de abril llegó a iOS y Windows 10 en beta privada. En Genbeta hemos tenido la oportunidad de probar el servicio que forma parte de Xbox Game Pass Ultimate, y queremos hablar sobre la experiencia que ofrece hasta el momento, y en particular cómo se compara con lo que sería el Stadia de Google que también podemos usar desde un navegador de escritorio como Edge o Chrome.

De la misma forma que otras plataformas de juego en la nube, xCloud ofrece la ventaja de permitir jugar todo tipo de videojuegos sin importar la potencia de nuestro hardware puesto que todo lo procesan los servidores de Microsoft. Lo único que necesitas es un mando y una buena conexión a Internet que pueda manejar toda esa transmisión de datos.

Juegos, juegos, juegos

La principal diferencia entre algo como Xbox Cloud Gaming y Stadia, o incluso otras opciones como GeForce Now, es que el xCloud de Microsoft es solo una parte más de toda la batería de servicios que ofrece Xbox Game Pass Ultimate. Esta suscripción de Microsoft ofrece acceso a más de 100 juegos, ya sea para instalar en tu consola Xbox o en PC con Windows 10, o para jugar en la nube en dispositivos Android.

La novedad es que el juego en la nube ahora también es compatible con iOS y con tu navegador en Windows 10. El único otro servicio que ofrece esto es Google Stadia. La diferencia aquí es, que mientras con xCloud tu suscripción de 12,99 euros al mes incluye una biblioteca de más de 100 juegos, la suscripción a Stadia Pro cuesta 9,99 euros al mes y de momento tiene menos de 30 juegos. Si bien puedes usar Stadia gratis, tienes que comprar los juegos por separado.

En términos de juegos, Xbox Game Pass tiene además la ventaja de que incluye el catálogo propio de Microsoft Studios que es enorme, uno que ahora incluye también a los juegos de la misma Bethesda, por lo que la biblioteca de juegos de xCloud estará en constante expansión, y nos promete montones de triple A para jugar incluso desde el mismo día de lanzamiento. En cantidad y calidad de los juegos, Microsoft está simplemente muy bien parada.

Qué tal se juega con xCloud en el navegador

GTA Online en xCloud para Windows 10

Es importante tener en cuenta que Xbox Cloud Gaming está en beta, y por lo tanto, no es un servicio finalizado y listo para todo el público, sin embargo, desde el principio podemos decir que necesita mejorar bastante en algunos aspectos, especialmente en calidad visual.

Ya antes había probado xCloud en un móvil Android, pero para el tamaño de esa pantalla, la resolución escalaba más que bien y es difícil notar demasiada pérdida. Ahora, cuando nos pasamos a la pantalla grande de un ordenador, las carencias se notan mucho, aunque esto siempre va a variar dependiendo del juego.

Sin embargo, con una conexión de 600 MB simétricos, conectando el ordenador a través de cable de red, y siguiendo los consejos de Microsoft de mantener solo la pestaña de Xbox.com abierta para obtener los mejores resultados posibles, la calidad visual en todos los juegos es bastante baja, especialmente si lo comparamos con Stadia, el servicio de Google ofrece una imagen mucho más detallada con mucha diferencia.

Uno de los juegos que mejor se comportó en nuestras pruebas fue Doom Eternal, que para ser un juego extremadamente frenético, mantiene un framerate lo suficientemente decente como para que no termines con nauseas. Eso sí, los problemas de latencia harán que tus habilidades disparando y apuntando se vean drásticamente reducidas.

El retraso entre el tiempo que presionas un botón en el mando y el tiempo en que esa acción se completa en el juego es minúsculo en este juego, pero por el tipo de juego es lo suficientemente molesto como para que te quite las ganas de jugar si estás acostumbrado a la experiencia consola o, peor aún, PC. Además, hay otro detalle que puede molestar a los fans de los FPS y es que no puedes jugar con teclado y ratón.

Xbox Cloud Gaming desde el navegador no soporta el uso de teclado y ratón, necesitas un mando para todos los juegos

También probamos varios juegos multijugador online, como Destiny 2, Fallout 76 e incluso GTA Online. La mayoría del tiempo de carga que pasas esperando es prácticamente el mismo que en un ordenador o en consola de última generación, y tiene más que ver con los servidores del juego que con la plataforma donde estás jugando. Ahora, la experiencia de juego como tal es bastante deficiente.

Si no eres muy exigente, si no quieres jugar ningún shooter a nivel competitivo, y si no te molesta una resolución que no parece estabilizarse nunca en 1080p en este tipo de juegos, puedes jugar relativamente cómodo, pero simplemente se nota que está verde el servicio.

Además de estos, también probamos un par de juegos de carreras: Forza Horizon 4 y Dirt 5, y aquí fue quizás donde tuvimos las peores experiencias. Tanto la calidad visual como la latencia y framerate dejaron muchísimo que desear.

En un juego como Forza Horizon 4 que se ve espectacular en PC o Xbox One/Series, es devastadora la calidad de imagen que se presenta con xCloud. Dirt 5 no sufre tanto en ese aspecto, pero la latencia es un problema muy fuerte a la hora de frenar y tomar cualquier curva, siempre vas medio segundo tarde y perder por culpa de la plataforma le arruina el juego a cualquiera.

La experiencia a nivel visual, es mejor en juegos indie con gráficos menos realistas. Probamos algunos títulos como Narita Boy, Dead Cells y Hollow Knight, y aunque se ven más que bien los tres, los problemas de latencia se sienten nuevamente.

Estos son todos algún estilo de plataforma 2D en donde saltar, atacar y moverse rápido es esencial, y simplemente sientes que el personaje no está reaccionando con la inmediatez necesaria al presionar los botones del mando.

El juego en la nube de Microsoft, mañana

Algo no va bien

Hoy, no le recomendaría realmente a casi nadie el usar esta plataforma. La experiencia simplemente no es lo suficientemente buena como para hacerle justicia al enorme y hermoso catálogo de videojuegos disponible. Es ahí donde Xbox está pisando más fuerte que su competencia: los juegos.

La biblioteca de xCloud es excelente, y la realidad es que es esa biblioteca de juegos el verdadero servicio que Microsoft está vendiendo con sus suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Que en el futuro ese mismo pago mensual te de la posibilidad de jugar tus juegos en cualquier ordenador sin importar la potencia del hardware, es solo otro beneficio adicional.

Ahora, para aquellos que estaban esperando el nivel de rendimiento que ha logrado alcanzar Google con Stadia, todavía falta esperar. En cantidad y calidad de juegos, Microsoft está muy por encima, pero por ahora, xCloud desde un navegador de escritorio es un servicio que necesita mucho que mejorar. Tiene sentido que esté en beta privada y que se continúe afinando poco a poco. Esperemos que cuando la plataforma esté lista para todo el público, estos problemas hayan desaparecido, o al menos la experiencia haya mejorado bastante.