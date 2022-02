Una ola de creadores denuncia que Vimeo "toma como rehenes" sus vídeos publicados en Patreon ante el inminente divorcio de ambos

Algunos de los principales creadores de contenido en formato vídeo de la plataforma de micromecenazgo Patreon han empezado a recibir e-mails en las últimas semanas procedentes de Vimeo, requiriéndoles el pago de grandes sumas de dinero (por haber sobrepasado el ancho de banda máximo) bajo la amenaza de suprimir sus contenidos.

Jenny Nicholson, una de las afectadas, explica en un hilo de Twitter que los tipos de cuenta que le ofrecen como alternativa "son un plan Enterprise (no hay un precio indicado; debo llamar para obtener un presupuesto, pero el nivel inferior cuesta 500 dólares al mes) o un plan personalizado (lo mismo, crean un precio basado en mis estadísticas)". Y eso pese a ostentar un nivel de visitas ciertamente modesto:

IT SAYS I'M IN THE TOP 1% OF BANDWITH USERS ON THE SITE. 2000 VIEWS IN A MONTH