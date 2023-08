OpenAI actualiza ChatGPT con sugerencias de respuestas, subida múltiple de archivos y más: todos los cambios anunciados

Cuando OpenAI dio a conocer ChatGPT al mundo todo cambió. Fue desde entonces cuando comenzó una carrera por ver qué empresa tecnológica desarrollaba la IA generativa más capaz. Y es que una herramienta que pueda contestar y resolver cualquier duda mediante una conversación en lenguaje natural es algo que ha sorprendido a muchos.

Todavía queda un gran margen de mejora. Es por ello que OpenAI no quiere dormirse en los laureles y cada cierto tiempo actualiza esta herramienta con interesantes adiciones. Recientemente, la compañía ha anunciado que próximamente ChatGPT obtendrá otra nueva actualización que trae consigo cambios importantes.

La compañía se encuentra actualmente sumida en multitud de proyectos asociados a la inteligencia artificial y a sus modelos de lenguaje. Mientras trabajan en lanzar un modelo más capaz y preciso que GPT-4, OpenAI acaba de anunciar todas las novedades que llegarán próximamente a ChatGPT.

Los cambios más destacados han sido anunciados a través de la cuenta oficial de OpenAI en Twitter (o X). Entre sus novedades, la firma ha anunciado que ChatGPT ofrecerá ejemplos de 'prompts' al comienzo de un nuevo chat para que las personas puedan entender de mejor forma cómo interactuar con esta IA.

We’re rolling out a bunch of small updates to improve the ChatGPT experience. Shipping over the next week:



1. Prompt examples: A blank page can be intimidating. At the beginning of a new chat, you’ll now see examples to help you get started.

2. Suggested replies: Go deeper with…