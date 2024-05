OpenAI amenazaba a sus ex empleados con quitarles sus acciones si criticaban a la empresa. Ha tenido que rectificar

OpenAI se ha tenido que retractar de una controvertida decisión tras una gran polémica creada. Se conoció que la empresa obligaba a sus antiguos empleados a elegir entre firmar un acuerdo de no despido que nunca expiraría o mantener su participación en la empresa.

El memorando interno, al que tuvo acceso CNBC, se envió a antiguos empleados y se compartió con los actuales. Y afirmaba que en el momento de la salida de una persona de OpenAI, "es posible que se le haya informado de que estaba obligado a ejecutar un acuerdo que incluye una disposición de no descrédito con el fin de retener las unidades adquiridas". Es decir, que si alguien habla mal de la empresa tras dejarla, pueden perder las acciones que habían adquirido previamente.

Ahora se han retractado. "No hemos quitado y nunca quitaremos la equidad adquirida, incluso cuando las personas no hayan firmado los documentos de salida" y también de que la firma va a "liberar" a los ex empleados de las obligaciones de no distanciamiento existentes, "a menos que sea una decisión mutua".

Otra polémica más para OpenAI

Hace unos días OpenAI anunciaba novedades como ChatGPT que ya puede hablar como un humano. Días más tarde, la actriz Scarlett Johansson emitía un comunicado de prensa explicando que Sam Altman le había ofrecido tiempo atrás poner su voz a su IA y que ella se había negado y ahora estaba sorprendida y enfadada de ver que la voz de los nuevos productos de la empresa era muy parecida a la de ella.

Además, el lanzamiento de ChatGPT 4o se vio rápidamente eclipsado por la dimisión del cofundador y científico jefe de la empresa, Ilya Sutskever y la del otro directivo Jan Leike por la falta de seguridad.

En medio de estas polémicas de los últimos días, llega esta información que se ha filtrado sobre las condiciones que la empresa impone a sus ex empleados. Y ahora hay la rectificación que publica CNBC. "Como hemos compartido con los empleados, estamos haciendo actualizaciones importantes a nuestro proceso de salida". Y ahí se incluye que "no hemos quitado y nunca quitaremos la equidad adquirida".

Además dice el nuevo comunicado que "lamentamos enormemente cambiar este lenguaje ahora; no refleja nuestros valores ni la empresa que queremos ser".

