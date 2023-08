OpenAI no atraviesa su mejor momento económico con ChatGPT: la falta de inversión y el aumento de costes están siendo un problema

OpenAI ha llegado para revolucionar el mercado tecnológico con ChatGPT que se ha convertido en un auténtico referente en el paradigma actual. Pero aunque desde fuera parece que todo es realmente bonito, la realidad es que la compañía puede atravesar momentos realmente complicados en lo que se refiere a su economía.

Y es que tras el gran boom que todo servicio puede tener en sus inicios, y más con todo lo que ofrece ChatGPT, llega la calma y la estabilización de las cifras común decrecimiento de los usuarios activos. Esto mismo está ocurriendo con ChatGPT que ve como en algunas partes del mundo están reduciéndose los usuarios activos de un mes a otro. Pero los costes no paran de aumentar.

OpenAI está atravesando una época complicada

Mantener una inteligencia artificial del calibre de ChatGPT no es nada sencillo. Según se publicó por parte de The Information las pérdidas que registraron en OpenAI fueron de 540 millones de dólares. Una cifra que va en aumento y que algunas personas apuntan ya a que cuesta 700.000 dólares al día. Una cifra que es muy complicada de mantener si no se recibe inversión externa.

Los ingresos que recibe OpenAI en un principio eran de unos pocos millones, pero estos han aumentado sustancialmente con la llegada de ChatGPT Plus. Aunque no es suficiente para poder mantener a flote un mantenimiento que no para de crecer y que apuntan a que la compañía pueda tener diferentes complicaciones. Si bien, las estimaciones que se esperan en este caso es que las cuentas prémium terminen ingresando mil millones de dólares a finales de año.

Pero esta situación de incertidumbre se solventó parcialmente con la inversión por parte de Microsoft de 10.000 millones de dólares. Un dinero que comienza a acabarse y que no se repone con otros inversores externos. Además, la gran proliferación de este tipo de IA como vemos en Google Bard también puede volverse en su contra al ser cada vez más fácil entrenar y ejecutar este tipo de modelos.

Es por ello que es innegable que OpenAI puede terminar atravesando momentos realmente difíciles en el campo económico. Pero nada puede llegar a apuntar a que vaya a entrar en una absoluta quiebra en el año 2024, ya que todavía existe margen para poder cambiar la tendencia. Y es que al final es una transición normal en cualquier proyecto de este calibre.

