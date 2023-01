Outlook, Teams y más servicios de Microsoft sufren una caída a nivel global

Microsoft se encuentra en estos momentos mitigando una caída masiva en sus servicios. Según se ha podido comprobar en la cuenta de status de Microsoft 365 en Twitter, gran parte de sus servicios está sufriendo un problema de conexión a nivel global. Miles de usuarios han reportado la caída, la cual afecta también a multitud de empresas debido a la dependencia de los servicios de Microsoft 365.

La caída afecta a plataformas tales como Outlook, Microsoft Teams, o OneDrive, entre otras. Por el momento la compañía se encuentra monitorizando el problema y aplicando mitigaciones para solventar el error.

Los reportes se han podido comprobar a través de Downdetector, donde se puede comprobar como miles de usuarios en todo el mundo ha informado acerca de la caída de los servicios de Microsoft. La compañía ofrece una lista de todos los servicios que se encuentran con problemas en este momento:

We're continuing to monitor the recovery across the service and some customers are reporting mitigation. We’re also connecting the service to additional infrastructure to expedite the recovery process.