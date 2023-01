Hay toda una comunidad dedicada a descubrir los secretos del sucesor de Windows XP que nunca conocimos (y no hablamos de Vista)

Windows Longhorn era el nombre clave del sistema operativo que estaba destinado a suceder a Windows XP. Microsoft se puso a trabajar sobre el código de este último y proyectó incorporarle toda una serie de funcionalidades revolucionarias (en aspectos tan alejados como la interfaz gráfica o el sistema de ficheros).

Pero el proyecto se le fue de las manos a Microsoft: el código base era demasiado inestable para la cantidad de innovaciones que se querían incorporar al mismo, y Longhorn terminó perdiendo el rumbo. El directivo Jim Alchin, harto, terminó enviando a Bill Gates un famoso e-mail:

De modo que gran parte del trabajo se terminó desechando. Microsoft apostó por darle al botón metafórico de 'reset' y empezó casi desde cero utilizando como base Windows Server 2003, e incorporando sólo versiones 'capadas' de algunas de las innovaciones proyectadas para Longhorn. Y el resultado de todo aquello fue lo que conocemos como Windows Vista.

Pero, debido a su condición de SO no-nato, y a lo revolucionario de su planteamiento, Longhorn sigue atrayendo el interés de los fans de Windows. Existe, de hecho, una cierta comunidad creada en torno a Longhorn: usuarios que aún hoy siguen probando, analizando y desmontando las pocas 'builds' del sistema operativo que llegaron a difundirse fuera de los muros de Microsoft.

Y sí, aún a día de hoy siguen encontrando y divulgando regularmente información interesante sobre el sistema operativo de Microsoft que no pudo ser. Para acceder algunas funcionalidades quizá baste con instalar y ejecutar una build de Longhorn (lo que en sí mismo ya conlleva alguna dificultad)…

…pero para acceder a otras han tenido que recurrir a técnicas más complejas: desde la manipulación del Registro de Windows a la ingeniería inversa.

Stephen Chapman se define como aficionado a la ingeniería inversa y "conservacionista de software". Y recogía su labor en la cuenta de Twitter @Beta_Collector, a día de hoy cerrada. En ella, en mayo de 2021 mostraba una demo proyectada en la PDC (Professional Developers Conference) de 2003 por Hillel Cooperman, en aquel entonces responsable del equipo de experiencia de usuario de Windows en Microsoft:

En los 60 segundos que dura el clip, podemos echar un vistazo a la que habría sido la pantalla de inició de sesión de Longhorn, una pantalla que Chapman describió como "increíblemente hermosa", y que hacía gala de unas capacidades gráficas que en su época no se ajustaban a la potencia de hardware de los equipos de la mayoría de los usuarios, y que hoy en día quedarían fuera de lugar ante el auge del minimalismo de las interfaces.

Poco después nos ofrecía otro vídeo de lo que ocurría al hacer login y justo después, al acceder por primera vez a un escritorio familiar-pero-distinto para muchos de nosotros (¿habéis visto ese menú de inicio animado?):

Por cierto, el reproductor Media Player también lucía bastante distinto a su aspecto final.

En otro de sus tuits, recurre a una herramienta externa para explorar y visualizar los distintos efectos 3D integrados en la interfaz de Longhorn, basados en DirectX:

Back when the 3xxx builds of Longhorn leaked, me & a few others tore into them looking for their secrets. As a lot of shell effects being built were DX-related, you could rip out the shaders/refs/assets & run them externally. Here's an example of that via the DX tool, EffectEdit! pic.twitter.com/elzJanKIg0