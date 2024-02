Pagar por un ataque de ransomware tiene consecuencias: hay muchas opciones de que vuelvan a atacarte para sacar más dinero

Un estudio ha revelado que el 78 % de las víctimas de ransomware son víctimas de más ataques, después de pagar a los piratas informáticos. En general, estas personas ven que pagar la extorsión para liberar sus datos secuestrados, en realidad derivó en más problemas.

El estudio 'Ransomware: The Cost to Business Study 2024' publicado por Cybereason "este círculo vicioso demuestra que el pago del rescate no acaba con el problema, sino todo lo contrario".

En la práctica se ve que los ciberdelincuentes se ven animados a multiplicar sus ataques, para evitar que las organizaciones estuvieran dispuestas a ceder a sus demandas.

Los segundos ataques son incluso más caros

Además, como recoge Clubic, las cifras que revelan este estudio son alarmantes. Entre el 78% que experimentó otro ataque tras pagar a los ciberdelincuentes, el 36% fueron víctimas del mismo actor malicioso y el 42% de otro diferente.

Más de la mitad (63%) de estas organizaciones pagaron más la segunda vez. En los últimos años, el 56% de las organizaciones se han visto afectadas por más ataques de ransomware.

El estudio, que cuenta con más de 1.000 expertos en ciberseguridad, tiene el 84% de las organizaciones que aceptan un rescate después de haber sido pirateadas.

Sólo el 47% de ellos encontró sus datos y servicios intactos, "lo que demuestra que pagar no siempre es la solución, ni mucho menos", de acuerdo con el estudio. Además, "no hay garantía de que los datos y sistemas se devuelvan intactos, que los atacantes no vendan sus datos en el mercado negro o que no vuelva a ser atacado".

Incluso, si hay alguna evidencia de que el pago de una empresa se utilizó para financiar el terrorismo o el crimen organizado, podría enfrentarse a cargos penales.

Vía | Clubic

Imagen | Foto de Clint Patterson en Unsplash

