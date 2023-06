Sufrir un ransomware es motivo para despedir a más de la mitad de plantilla. La Audiencia Nacional lo avala

Uno de los grandes miedos de cualquier empresa es que se vea afectada por un ciberataque. La presencia de un malware en los equipos informáticos de una empresa puede ser fatal al producir detenciones en la producción, la imposibilidad de acceder a sus registros e incluso el peligro de los datos personales de sus clientes. Pero ahora entra en juego un nuevo miedo: la posibilidad de que los empleados pierdan su empleo.

Esto es precisamente lo que ocurrió el 21 de junio de 2021 en la empresa de atención telefónica Ilunion. Tras sufrir un ransomware que bloqueó todos sus equipos a cambio de un rescate económico, los directivos decidieron despedir a más de la mitad de la plantilla justificándolo como una 'causa de fuerza mayor'. Y tras una resolución negativa por parte de la Dirección General de Trabajo a esta decisión, la justicia la ha dejado sin efecto creando un precedente.

Un vistazo a… Ransomware qué es, cómo infecta y cómo protegerse

Un ransomware como motivo de despido de la mitad de la plantilla

En concreto esta empresa solicitó la suspensión de 654 trabajadores, de los 886 que componen la plantilla. Las razones que aparece en el propio expediente es la presencia de un ransomware que provocó el aislamiento de la red y que todos estos trabajadores no pudieran trabajar durante el tiempo que duró el apagado del sistema.

El problema que existe aquí es que en el Estatuto de los Trabajadores no se detalla correctamente lo que significa fuerza mayor, y no había precedentes de este tipo en nuestro país. Es por ello que la Dirección General de Trabajo no vio que se tratara de una suspensión por fuerza mayor pese a contar con informes de la UCO. Ahora, la Audiencia Nacional ha dado la razón a Ilunion y marca un precedente dentro de nuestra legislación laboral.

En concreto los jueces creen que una causa de fuerza mayor es aquella en la que se provoca una imposibilidad de trabajar por parte de los trabajadores a raíz de un suceso imprevisible. Ante estos casos se debe exonerar del pago del salario a sus empleados, y por ende la suspensión de todos los contratos que tenga en vigor sin tener que abonar compensaciones.

De esta manera, ahora que una empresa se vea afectada por un ransomware es una razón justificada para despedir a la mitad de la plantilla sin que ocurra nada. Y esto es algo que tiene sentido, ya que la presencia de este malware literalmente provoca que los ordenadores para trabajar queden totalmente inservibles, así que tiene sentido que se pueda prescindir de estos trabajadores al no contar con espacios para desarrollar su actividad laboral. Pero faltaba precisamente esta actualización laboral en el que se contemplen los casos más comunes en la realidad tecnológica que vivimos.

Vía | La Razón

En Genbeta | Descubren una técnica de infección de malware nunca antes vista: inyectar código malicioso en los 'logs' de Windows