PayPal te cobrará si pasas un año sin usar tu cuenta: así puedes evitarlo

Prácticamente, todo el mundo tiene una cuenta de PayPal para poder realizar pagos de una manera segura, gracias a que es una plataforma completamente gratuita. Pero esto de ser gratis va a terminar cambiando si no le das un uso periódico. Has leído bien, PayPal va a empezar a cobrar una pequeña comisión en el caso de que no se use la cuenta de manera regular tal y como han informado en su página web.

La compañía con esta medida tratará de evitar que los usuarios tengan cuentas fantasma, motivando que decidas eliminar la cuenta de PayPal si no la estás usando. Este cambio en las políticas ya se encuentra en vigor y es por ello que vas a tener que estar siempre al ojo de estar haciendo movimientos cada cierto tiempo.

PayPal no quiere cuentas fantasma

En esta política se explica que esta tarifa únicamente va a afectar a las cuentas que no han estado activas durante 12 meses. El pago si se cumplen todos los requisitos será de 10 euros, pero no aplicará para aquellas cuentas que tengan un saldo de 0 euros, por lo que no se podrá estar nunca en saldo negativo.

En estas situaciones si la cuenta tras cobrar la tarifa no tiene un saldo positivo, la compañía dará un total de 60 días para volver a ponerla en funcionamiento. Si no se presenta actividad alguna, PayPal va a poder cerrar la cuenta avisando de manera previa a todos los usuarios afectados.

Para poder evitar que se haga este cobro, vas a tener que hacer al menos un movimiento en los siguientes 12 meses o simplemente iniciar sesión, algo que es bastante probable. La propia PayPal establece la siguiente lista para poder evitar esta comisión:

Inicia sesión en tu cuenta

Compra dondequiera que se acepte PayPal

Envía dinero a amigos y familiares o proveedores de productos y servicios

Retira dinero de tu cuenta

Dona a una organización benéfica con tu cuenta

Esta medida sin duda es bastante destacada porque se asemeja mucho a las que aplican las propias entidades bancarias. En estas normalmente se exige realizar compras de manera periódica con la tarjeta o tener recibos domiciliados para evitar el cobro de comisiones. Si bien, en este caso PayPal es mucho más suave al dar un amplio margen y la posibilidad de librarte de la comisión simplemente por acceder a la plataforma.