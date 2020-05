Las películas que compras en Prime Video no te pertenecen, y una usuaria denuncia a Amazon por ello

A finales de abril, Amazon Prime Video habilitó el alquiler y la compra de películas y documentales en España, una opción que precisamente llegó a México a principios de esta semana.

Hoy conocemos que una usuaria de California (llamada Amanda Caudel) ha puesto una demanda contra Amazon, reabriendo el debate sobre la compra de contenido audiovisual en plataformas de streaming y la disponibilidad del mismo.

Hace seis meses, un hilo de Reddit (en r/movies) acumuló más de 10.000 votos, en el que se especificaba que "las películas compradas en Amazon no te pertenecen". Este hilo tiene decenas de comentarios, afirmando cosas como que "si no puedes destruirlo, no te pertenece".

Está en las condiciones de uso de Prime Video

Cuando compras un DVD o un Blu-ray, sabes que esa copia es tuya, y podrás reproducirla el tiempo que quieras o incluso prestarla a un conocido. Si compras una película o documental en plataformas como Amazon Prime Video, uno podría preguntarse por cuánto tiempo estará disponible en nuestra cuenta.

Eso es precisamente lo que ha denunciado Amanda Caudel, afirmando que Amazon puede cortar en el momento que lo desees el acceso cierto contenido que anteriormente ha sido comprado.

La realidad es que cuando compras una película en Amazon Prime Video eso no significa que te pertenezca. Es algo que la propia compañía deja bastante claro en las condiciones de uso de esta plataforma:

" El Contenido Digital Comprado seguirá estando disponible, por lo general, para su descarga o reproducción en streaming desde el Servicio, según corresponda, pero podría dejar de estarlo debido a posibles restricciones de licencia del proveedor de contenidos o por otras razones y Amazon no será responsable frente a los usuarios por Contenido Digital Comprado que deje de estar disponible para su posterior descarga o reproducción en streaming".

En la denuncia presentada por Caudel y sus abogados, afirman que Amazon "engaña y defrauda a los consumidores", ya que una vez que "compramos" un contenido significa que el consumidor ha pagado por acceso completo y (como cualquier producto comprado) ese acceso no puede ser revocado.

Lo cierto es que tengo bastante curiosidad en saber en qué desemboca esta demanda, ya que Prime Video ya deja esto claro en las condiciones de uso del servicio. Nos hemos puesto en contacto con Amazon y ampliaremos esta entrada cuando obtengamos respuesta por su parte.