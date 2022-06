"Peluche de Mariano Rajoy" y otras locuras que le han pedido crear a la IA de DALL-E mini. Cumple increíblemente bien

DALL-E mini se ha convertido en una revolución de Internet, porque por primera vez en la historia tenemos a nuestra disposición una herramienta avanzada de inteligencia artificial que permite a todo el mundo crear impresionantes diseños con solo una frase en inglés. Hasta ahora, teníamos DALL-E, con su gran potencial y su versión más completa DALL-E 2.

Esta versión "mini" es una IA capaz de generar imágenes originales con tan solo describir lo que queremos que nos muestre. La descripción tiene que ser en inglés. Ya puedes probarla aunque hay momentos de mucho tráfico en los que no está funcionando. DALL-E Mini es la versión reducida publicada en la comunidad de Hugging Face.

Durante estos días, desde su lanzamiento, hay que decir que hay diseños muy originales que se han ido compartiendo en las redes sociales. Uno de ellos es el muñeco de trapo de Mariano Rajoy que tenemos en portada. Hay que decir que mientras DALL-E 2 da resultados muy realistas, DALL-E mini aún tiene que mejorar y es que, como vas a ver, la composición de las caras no es muy buena. Aquí vas a conocer otros diseños que hay circulando por Twitter y otras redes y que son muy buenos:

Weird Dall-E Generations compartió en su Twitter a este Mark Zuckergerg que parece una marioneta de plástico típica de los años 90. Un estilo a Doña Rogelia, acompañada de un ventrílocuo. Como puedes ver, tú haces una descripción y DALL-E mini te da nueve opciones diferentes entre las que puedes elegir.

Este usuario puso a Jesucristo a "cranking 90s" en Fortnite. Esta es una expresión muy de los amantes del Fortnite que se refiere a cuando un jugador construye repetidamente usando 90s para ganar altura e ir subiendo en este juego.

Desde que en agosto de 2021 los Talibanes se hicieran con el poder de Afganistán hemos leído una sucesión de noticias sobre la enorme represión que estos hombres ejercen sobre la población afgana. Pues aunque nunca veremos a esta gente celebrar ninguna libertad, la inteligencia artificial nos permite ver a hombres con barba y la tradicional ropa que utilizan los talibanes celebrando en un desfile con banderas LGTBIQ+.

Como respuesta a este diseño, también se ha creado el del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un ​también celebrando en una marcha con banderas LGTBIQ+ en este mes dedicado a recordar al mundo los derechos de este colectivo.

Este no es reivindicativo como el anterior, pero sí es muy dviertido. Gracias a la imaginación que tienen algunos y a la inteligencia artificial al servicio de todo el mundo puedes reírte un rato viendo a Gollum en un lugar oscuro comiéndose una sandía.

En la descripción para conseguir este resultado se buscó que fuera una grabación de un trail (las típicas grabaciones nocturnas que se pueden, por ejemplo, hacer en un bosque con cámaras fijas para aprender más de la naturaleza y los animales) con Gollum comiendo una sandía casi a escondidas.

El Señor de los Anillos puedes dar mucho juego y otro diseño que hemos encontrado que merece la pena compartir es a Gandalf en una "U" disfrutando con un monopatín como todo un profesional:

Para los amantes del arte, la inteligencia artificial es una mina de hacer cosas originales (ya te hemos hablado de una IA que te dibuja en segundos el objeto que quieras y con el estilo artístico que decidas). En este caso, DALL-E mini nos ha hecho unas pinturas al estilo de Edward Hopper (caracterizado por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense contemporánea) de locales de McDonalds.

Otra "obra artística" que ha generado la IA es una explosión nuclear al estilo de Van Gogh, como la siguiente:

Yeah, this looks like something he would paint. #dalle #dallemini pic.twitter.com/GB52iBConm