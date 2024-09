Si pensabas que te habías librado, aún puede llegar el 'susto' de Hacienda: segunda ronda de las cartas de miedo

La temida campaña de la Renta acabó el pasado 1 de julio, y millones de contribuyentes han comenzado ya a recibir sus devoluciones. Otros tantos todavía siguen pendientes de recibirlas, por posibles deudas con la administración, y otros muchos recibieron las bautizadas como 'cartas del miedo' durante los meses previos al verano.

Ahora la Agencia Tributaria ha vuelto a preparar el envío de una segunda tanda de estas 'cartas del miedo' para todos aquellos contribuyentes que han cometido algún error en la declaración de la Renta. Precisamente porque este año se ha reconocido que los contribuyentes tenemos derecho a cometer un error al introducir datos en el modelo 100 sin ser sancionados.

Hacienda comienza con una segunda tanda de sus cartas más temidas

Estas cartas que está remitiendo Hacienda son meramente informativas y no cuentan con ninguna multa asociada. Si bien, hay que responder al requerimiento que nos hacen. Este requerimiento estará encaminado a enmendar los errores que hayamos cometido a la hora de confeccionar el modelo o incluso a abonar el pago del IRPF ante problemas en el IBAN.

Son muchos los errores que se pueden cometer a la hora de hacer la declaración de la Renta, como no introducir correctamente los ingresos por alquileres o por fondos de inversión. Sobre todo si no las hace un gestor. Y estos pueden no ser intencionados, sino fruto de haber sumado mal las cantidades.

Como decimos, Hacienda sabe absolutamente todo sobre nuestros ingresos, pero con este modelo 100 tratan de que nosotros lo confirmemos. Es por ello que si algún dato no cuadra, vamos a pasar a un estado de inspección y recibiremos este tipo de carta en nuestro domicilio para modificar la Renta o enviar documentación que acredite qeu lo que se introdujo es correcto.

La propia Hacienda reconoció que estas cartas "Facilitan al contribuyente que regularice su situación tributaria si es que se ha equivocado. La Agencia Tributaria la alerta de algún posible incumplimiento y es el contribuyente el que decide si modifica su declaración o la ratifica porque está conforme con lo que declaró".

De este modo, si todavía no te han devuelto la renta, es importante que estés atento al buzón de casa por si finalmente eres uno de los elegidos ante esta carta. Si bien, en caso de que se te haya pasado presentar la Renta o no hayas podido abonar el primer plazo el 30 de junio, es posible que te llegue también con una multa que sea cuantiosa dependiendo de la cantidad a ingresar.

