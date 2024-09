Hay gente que no quiere saber nada de las contraseñas. Están acudiendo al 'olvidé mi contraseña' para generarlas una y otra vez

Las contraseñas son un auténtico suplicio para muchos usuarios. El hecho de usar a día de hoy decenas de servicios diferentes y cada uno con una contraseña, que en teoría debe ser diferente para garantizar la seguridad, hace que la mayoría de las personas pasen de ellas. Para poder recordarlas tenemos los gestores de contraseña, incluso integrados en los propios navegadores o las passkeys que poco a poco se extiende. Pero no parece ser suficiente.

Pese a tener herramientas disponibles y accesibles a todos, hay usuarios que no las usan y tampoco escriben sus contraseñas o las recuerdan Deciden pasar de todo esto y recurrir siempre al clásico 'Olvidé mi contraseña' que encontramos en debajo de cada uno de los logins de las webs a las que se acceden.

'Olvidar la contraseña' como sistema de generación de contraseñas

Esta es una opción que prácticamente todos hemos usado en alguna ocasión cuando no recordamos la contraseña. Pero en una situación de máxima emergencia. Aunque aquí hay un grupo de personas que recurren a esta opción como un auténtico generador de contraseñas de un solo uso para cada acceso que hacen a la web.

Esto es algo de lo que ya hemos visto reflexiones en algún blog como el de Rubén Schade donde afirmaba que el correo electrónico se ha convertido en un auténtico método de autenticación para entrar a un servicio en concreto. Es tal la importancia que le han dado al email que han optado por usar este sistema para no recordar una contraseña nunca más.

Simplemente, acceder al formulario, pulsar en 'Olvide en mi contraseña', entrar al email y pinchar en el enlace de recuperación. Este proceso, siempre en bucle, hace que se tenga un sistema de verificación, que a priori puede ser realmente molesto o laborioso para muchos cada vez que se entra en una web diferente.

Algún usuario ha reconocido a los compañeros de Xataka que esto es algo que usa habitualmente debido a que "el autocompletado de Chrome me genera una contraseña y se guarda bien, pero luego al cabo del tiempo cuando vuelvo a acceder a ese servicio, no me la ha guardado bien, y tengo que irme a Olvidar mi contraseña".

Esta misma persona afirmó que aunque cuenta con reglas nemotécnicas para generar contraseñas, a veces no se acuerda bien de cómo la aplicó. Igualmente, reconoce que el cambio de contraseña constante "genera confianza, porque de alguna manera estoy actualizando la contraseña, que nunca viene mal".

Igualmente, a día de hoy tener una contraseña no es para nada suficiente para mantener seguros las cuentas que tenemos. Para mantener la seguridad hay que contar con un sistema extra como por ejemplo los servicios de autentificación de doble factor como Google Authenticator. Todo lo necesario, menos apuntar las contraseñas.

Imágenes | Gerd Altmann Gerd Altmann

