PewDiePie pronto podría dejar de ser el mayor canal de YouTube

Felix Arvid Ulf Kjellberg​, más conocido como PewDiePie, tiene desde hace unos años el canal de YouTube con mayor número de suscriptores (65 millones en estos momentos).

Todo tiene un principio y un final, y todo apunta que el YouTuber de origen sueco podría perder su trono muy pronto. Estaríamos ante un hecho histórico, ya que PewDiePie lleva siendo el canal con más suscriptores del mundo desde mediados del 2013.

La gran pregunta es: ¿qué canal puede robarle el puesto a PewDiePie? Se trata de "T–Series", y es bastante probable que no hayas oído hablar de él. Se trata de un canal en el que se publican videoclips de Bollywood (la industria cinematográfica en idioma hindi).

Actualmente, T-Series está a punto de llegar a los 60 millones de suscriptores (a tan "solo" 5 del canal de Kjellberg). Según los datos de Social Blade, este canal está creciendo a una velocidad alucinante, ganando una media de 141.000 suscriptores por día.

Un canal que está sumando 141.000 nuevos suscriptores por día

Si nos fijamos en el gráfico que aparece en la parte superior, el canal de PewDiePie ha crecido de manera progresiva en los últimos dos años, mientras que T-Series ha doblado su número de suscriptores (más de 20 millones) en solo un año.

PewDiePie publica un vídeo "bromeando" sobre esta lucha

Estiman que en el mes de noviembre T-Series se convertirá en el canal con más suscriptores de YouTube. De hecho, PewDiePie ha subido un vídeo en el que habla de este dato y se burla (en cierto modo) de ello:

Our Lord Pewdiepie is under attack, his regime is being questioned. Are we just going to sit back and let him be taken over? NO! We will fight, I’m calling all the kids of the internet, let’s save Pewdiepie before it’s too late. pic.twitter.com/0joBoNrhPI — MrBeast (@MrBeastYT) 29 de agosto de 2018

Con su característico sentido del humor, Kjellberg reta a este canal a una "pelea con sables". Aunque PewDiePie no abandona en ningún momento su tono satírico, muchos fans del YouTuber han inundado los últimos vídeos de T-Series con comentarios negativos, bromeando con la lucha entre los dos canales y pidiendo a otra gente que reporte los vídeos.

Lejos de todas las bromas de PewDiePie y sus fans, todo apunta a que muy pronto Kjellberg dejará de ser el YouTuber con más suscriptores del planeta, cerrando un capítulo muy importante en la historia de la plataforma.

