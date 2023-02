En plena destrucción por el terremoto, Turquía decide censurar Twitter sin motivo aparente, pese a su papel para coordinar la ayuda

Turquía y Siria han sufrido esta semana una serie de devastadores terremotos que han provocado, según los últimos datos, 12.000 muertos y 54.000 heridos; sólo en la zona de Siria bajo control gubernamental, la cifra de desplazados casi alcanza los 300.000. La comunidad internacional se ha movilizado para ayudar a ambas naciones, y la ola de solidaridad ha alcanzado también al sector tecnológico (por ejemplo, con iniciativas de llamadas gratis y SMS solidarios).

Sin embargo, en este momento en que la posibilidad de acceder a la información de primera mano se vuelve vital (por ejemplo, para aquellos que desean conocer la situación de sus familiares en la región), el gobierno turco ha encontrado tiempo para impulsar la censura de Twitter.

Netblocks, un servicio que rastrea la conectividad de Internet a nivel global, ha informado de que

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2