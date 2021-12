La Policía Nacional alerta: CaixaBank está siendo usado otra vez para robarte datos

La Policía Nacional ha descubierto que CaixaBank vuelve a ser usado como cebo para una campaña de phishing en España. La víctima recibe un SMS que dice así:

Este texto va seguido de un enlace, como puedes ver en la siguiente imagen y ese enlace es el que te puede hacer caer en el riesgo de dar información bancaria comprometida.

Incluso antes de la fusión de Bankia con CaixaBank, de la que se ha hablado mucho porque Bizum dejó de funcionar para los clientes de esta banca, ha habido diferentes momentos en los que las autoridades y usuarios han alertado de SMS similares, en nombre de este banco y buscando robar información. Y la Policía Nacional recuerda: "No pinches en enlaces de procedencia desconocida 🙏".

Y vuelta la burra al trigo... 🤦‍♀️



¡¡¡Que no!!! Que el banco no te informa de problemas en tu cuenta #online a través de sms ✉



Es #phishing



No pinches en enlaces de procedencia desconocida 🙏#NoPiques pic.twitter.com/gX8tWQX7n8