La Policía Nacional alerta de un nuevo phishing en España: citaciones judiciales acusándote de pederasta

La Policía Nacional ha alertado en su Twitter hace unas horas de que se está propagando un phishing en su nombre. Y otros usuarios han avisado de que también hay un correo similar que han recibido pero en nombre de la Guardia Civil.

El tema del mail que están recibiendo muchas personas en España es, cuanto menos curioso (y muy turbio): te envían una citación judicial para asistir a un juicio en el que se te acusa de "pornografía infantil, exhibicionismo, pedofilia y ciberpornografía". Nada más y nada menos.

Según explica la supuesta policía, navegando por internet, se te aparecieron unos vídeos de pornografía infantil a modo de anuncio y esa visualización hace que se te acuse de todo lo relatado. Después de exponer los hechos, al final del mail te piden que te pongas en contacto con la policía a través del mail comisario.general. de. policia.judicial@europa.com.

⚠ATENCIÓN:



¿Tú también has recibido este 📧 ? No te alarmes, NO somos nosotros y esto NO es una citación👉 Es #falso



❌ IGNORA Y ELIMINA 🗑#Sextorsión pic.twitter.com/ioluoGAGGX