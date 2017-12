Por qué Google está construyendo su nuevo centro de investigación de inteligencia artificial en China

A pesar de que tanto las grandes compañías tecnológicas como las empresas emergentes de Silicon Valley han tenido la ventaja de resultar especialmente atractivas para el talento más brillante, la carrera en el sector de la inteligencia artificial implica cada vez más a otros actores con una mayor fuerza aparente. Uno de ellos es la República Popular China, el país en el que Google va a construir su primer centro de investigación de inteligencia artificial en Asia.

Fei-Fei Li, investigadora jefa de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Google Coud, comienza el anuncio del Google AI China Center así:

Desde que me convertí en profesora hace 12 años y me uní a Google hace un año, he tenido la suerte de trabajar con muchos talentosos ingenieros, investigadores y tecnólogos chinos.

China es el hogar de muchos de los principales expertos mundiales en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los tres equipos ganadores del ImageNet Challenge en los últimos tres años han estado compuestos en su mayoría por investigadores chinos. Los autores chinos contribuyeron con el 43 % de todo el contenido de las cien principales revistas de IA en 2015 y cuando la Association for the Advancement of AI descubrió que su reunión anual se superponía con el Año Nuevo Chino este año, reprogramaron la reunión.