Pornhub hace gratuito el contenido premium en España durante la cuarentena

Pornhub es la plataforma de contenido pornográfico con más usuarios y seguramente la más conocida de Internet. Eso es, en gran parte, porque suelen lanzar muchas funcionalidades y campañas promocionales de lo más ingeniosas.

De hecho, hace unos días anunciaron que lanzaron el primer documental pornográfico, que nos ofrece una mirada humorística, sensual e informativa sobre la actividad de un club lésbico de Los Ángeles.

Afirman que donarán beneficios al país para afrontar la emergencia

Con millones de españoles confinados en sus casas por la cuarentena que busca frenar el avance del coronavirus, la compañía acaba de anunciar que ofrece gratis todo el contenido premium para los ciudadanos españoles.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in Spain! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched) ¡Vamos, España! pic.twitter.com/CNCgPNYVmC — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 17, 2020

Pornhub ya había habilitado esto mismo hace unos días para los ciudadanos italianos, quienes ya tuvieron acceso a los contenidos que normalmente son de pago. La empresa también ha anunciado que los beneficios de su servicio de cams (Modelhub) serán destinados a afrontar la situación que vivimos actualmente.

"Pornhub destinará las ventas de este mes de Modelhub para ayudar al país a afrontar la emergencia. Las ganancias de las modelos permanecerán intactas, ya que esta donación llega directamente de las arcas de Pornhub".

Y es que los datos presentados por Pornhub hace unos días revelan que están teniendo pico importante de visitas con toda esta situación (el tráfico diario ha aumentado una media de un 5,7% respecto a un día "medio").

Desde la compañía, aseguran que no será necesario que introduzcas tu tarjeta de crédito para beneficiarte de este mes gratuito. Si accedemos con una IP española, veremos un banner que nos indica que "el premium es oficialmente gratis":

Aseguran que, "en vista de la expansión de las cuarentenas", han decidido extender el acceso gratuito a Free Pornhub Premium a los usuarios españoles "y así ayudar a pasar el tiempo y mantenernos entretenidos".