Pornhub prometió acabar con los vídeos de 'deepfakes', pero ha fallado estrepitosamente: los hay a decenas

El pasado mes de febrero Pornhub anunció que no toleraría los vídeos pornos falsos de celebridades generados por inteligencia artificial, los famosos deepfakes. Sin embargo, más de dos meses después, esta clase de contenidos continúan campando a sus anchas en el portal pornográfico.

Poco después de la prohibición y supuesta limpieza, medios como Mashable todavía encontraban en el sitio este tipo de vídeos. Pornhub actuó y eliminó los detectados, pero con el tiempo aparecen otros. Ayer BuzzFeed News publicó que simplemente con buscar el término por el que se hicieron famosos, deepfakes, aparecían más de setenta vídeos porno en los que se superpone el rostro de actrices como Emma Watson, Scarlett Johansson y otras famosas.

El fenómeno de los vídeos porno falsos de famosas está superando a uno de los principales portales de porno de la red

Este jueves, horas después de la información, desde Genbeta hemos podido comprobar que Pornhub ha actuado nuevamente contra los deepfakes, pero sin demasiado éxito. Muchos vídeos continúan en la plataforma eludiendo completamente la prohibición. El fenómeno está superando a uno de los principales portales de porno de la red.

Solo se ha bloqueado la búsqueda del término "deepfakes"

La búsqueda 'deepfakes' no arroja resultados en Pornhub, sin embargo los vídeos falsos generados mediante esta técnica continúan en la web y son fácilmente rastreables.

Si buscamos de nuevo el vocablo por el que son conocidos, deepfakes, la búsqueda de Pornhub no ofrece vídeo alguno. "No se han encontrado resultados", es la respuesta que da. Parece que ya no hay ni uno.

No obstante, si buscamos el nombre de alguna de las actrices afectadas por este fenómeno, como las citadas Emma Watson o Scarlett Johansson, inmediatamente nos encontramos con vídeos de deepfakes incluso en las primera posiciones. Siguen ahí. Algunos de estos vídeos porno, para más inri, incluyen el término censurado en la búsqueda en su título.

Gran parte de los vídeos acumulan decenas y cientos de miles de visitas, alguno incluso rondando el millón de visualizaciones

Esta circunstancia que podría revelar la ausencia de un filtrado de la palabra ni siquiera en los títulos de los contenidos que se suben a Pornhub. No se permite buscar 'deepfakes', pero sí podemos encontrar vídeos de este tipo y vídeos que contienen la palabra en su título.

Algunos de ellos rondan el millón de visualizaciones y todos, en general, acumulan decenas o cientes de miles de visitas.

En Genbeta | Elon Musk pide más regulación de la inteligencia artificial porque es "mucho más peligrosa que las armas nucleares"