PornHub y Twitter banean los vídeos porno falsos creados con Inteligencia Artificial

Cada vez vemos más situaciones que podrían ser sacadas de un episodio de 'Black Mirror'. A finales del año pasado, el usuario de Reddit 'deepfakes' demostró que se puede crear una especie de porno a la carta.

Gracias a la inteligencia artificial, ha ido creciendo esta tendencia de poner caras de famosas en cuerpos de actrices porno. Ahora conocemos que plataformas como PornHub, Twitter, Discord o Gfycat han comenzado a banear este tipo de contenido.

En el caso de PornHub, uno de los principales portales de porno, afirman que han tomado esta decisión ya que se trata de algo "no consensuado", y no permiten ese tipo de vídeos en su web.

"No toleramos ningún tipo de contenido no consensuado en nuestra web, y lo eliminaremos lo antes posible cada vez que lo encontremos. El contenido no consensuado viola directamente nuestras políticas".