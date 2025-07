Estos son todos los atajos de teclado que puedes hacer con la tecla 'suprimir': me han hecho ahorrar tiempo escribiendo

En el campo de la productividad, cada clic que nos ahorramos es una pequeña victoria personal. Yo desde hace un tiempo me he aplicado bastante a fuego este mensaje, y trato de descubrir todos los atajos de teclado que me pueden hacer ahorrar tiempo sin tener que levantar las manos del teclado para coger el ratón. Esto me ha hecho plantearme todos los atajos de teclado que tienen relación con la tecla Suprimir, que son varios.

Y es que en muchas ocasiones la tecla suprimir al encontrarse un poco 'apartada' parece que no tiene ningún tipo de función. O al menos no le sacamos provecho más allá de entrar en el administrador de tareas cuando hay algún problema mientras estamos usando el ordenador.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

Los atajos con 'Suprimir' que puedes usar en Windows

Si hablamos de las posibilidades que tenemos a la hora de usar este tipo de atajos de teclado a nivel del sistema operativo, son varias las opciones que tenemos en mente. Algunos de ellos no los conocía, y eso que llevo muchos años usando Windows en mi día a día. Lo que si he visto es que he ganado en interacción con archivos, carpetas y texto para que la experiencia sea muy fluida.

Lo primero a tener en cuenta es que al pulsar suprimir (Supr) se manera aislada, es el uso más clásico que permite eliminar un archivo, carpeta o icono que tengamos seleccionado para enviarlo a la papelera de reciclaje. Más allá de esto, los atajos que se pueden formar son:

Shift + Supr: eliminación permanente. Este puede ser algo peligroso de usar. Al hacer la combinación se borran archivos de forma definitiva, sin que pasen por la papelera. Úsalo solo cuando estés 100% seguro de que no necesitas ese fichero nunca más. Es ideal para liberar espacio rápidamente.

eliminación permanente. Este puede ser algo peligroso de usar. Al hacer la combinación se borran archivos de forma definitiva, sin que pasen por la papelera. Úsalo solo cuando estés 100% seguro de que no necesitas ese fichero nunca más. Es ideal para liberar espacio rápidamente. Control + Supr: eliminar la palabra siguiente. Para alguien como yo que escribo a diario bastante, al usar esta combinación de teclas se puede borrar una palabra entera nada más situándose delante de ella. Funciona en editores de texto, navegadores y casi en cualquier campo de escritura.

eliminar la palabra siguiente. Para alguien como yo que escribo a diario bastante, al usar esta combinación de teclas se puede borrar una palabra entera nada más situándose delante de ella. Funciona en editores de texto, navegadores y casi en cualquier campo de escritura. Control + Alt + Supr: acceder al menú de seguridad. Un clásico dentro de Windows. Este es el atajo salvavidas que usamos cunado algo va mal y queremos acceder al Administrador de Tareas para forzar la salida de algún programa que está generando problemas.

Atajos específicos de las aplicaciones

Más allá de estos atajos en Windows general, hay otro que se aplica a una aplicación concreta como es Ctrl + Mayús + Supr. Este atajo se puede usar en los navegadores y es una vía rápida para hacer limpieza. Permite abrir directamente la ventana de 'Borrar datos de navegación' para poder eliminar el historial, las cookies y la caché sin tener que navegar por los menús de configuración.

Imágenes | Aryan Dhiman

En Genbeta | 11 atajos poco conocidos en Windows y Mac que me ayudan a ahorrar horas de trabajo cada mes