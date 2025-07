El romance entre el CEO y la jefa de RR.HH. de Astronomer nos recuerda por qué muchas empresas ponen restricciones a las relaciones

Durante años trabajé en un lugar donde el encargado de las finanzas era un señor con mucho ego. De modo que creía que nada podía llevarse a cabo sin su total control porque, sólo según él, sabía de todo. Además del fastidio enorme de tener a alguien controlando algo de lo que ni siquiera sabía, el problema es que al encargarse de finanzas, paralizaba el desarrollo de muchos proyectos para el que necesitábamos dinero y no quería darlo hasta que él no tuviera tiempo de estar encima. Y otro problema añadido es que quejarse de esto a la encargada de personal hubiera sido totalmente en vano: era su pareja.

Había (hay porque las dinámicas persisten, según mis ex compañeras) un enorme conflicto de intereses en las tomas de decisiones (a veces estábamos convencidos de que tomaban decisiones en casa, mientras cenaban y luego las comunicaban porque nadie recordaba que se hubieran tomado en reuniones) y además si discutían parecía que tenía que importarnos al resto del equipo, porque la tensión inundaba otros ámbitos.

La profesionalidad se perdía en los problemas de pareja y en sus intereses propios. Si había algún problema económico, las decisiones las tomaban para mantener su estabilidad financiera familiar y no de acuerdo a otros criterios. Si él se llevaba mal con algún colega del trabajo, algo natural, pasaba a ser un problema gravísimo para la encargada de personal, su mujer, de modo que hasta decidía echar a la gente con la que su marido no encajaba. Decidí irme y dejarlos en su chiringuito familiar porque trabajar así era un horror.

Ahí entendí por qué había empresas e instituciones con normas respecto a las relaciones de pareja. La pillada viral del CEO de Astronomer y de la jefa de recursos humanos hace unos días en el concierto de Coldplay tuvo relevancia por muchos asuntos.

El morbo de que ambos eran personas ricas y casadas con otras personas, por lo que estaban siendo infieles; que luego se supo que muchos empleados estaban contentos de la noticia porque el CEO no era tan buena persona; y además salió a la luz este debate: cuando vas a RR.HH. a quejarte de algo malo que ha hecho tu jefe y resulta que están liados.

Por qué es un problema el amor en el trabajo

Un 14% de los trabajadores, según un informe de Infojobs, declara tener o haber tenido una relación sentimental con una persona de su entorno laboral. No es extraño: pasamos muchísimas horas trabajando.

Estrella Flores-Carretero, Presidenta de IEIE América, Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes, una entidad especializada en estimular todas sus capacidades para convertirlo en líder, recuerda que un problema recurrente puede ser la ocultación de fallos cuando son cometidos por alguien querido, la falta de cooperación para resolver conflictos o la objetividad para detectar errores.

Se dan casos en que los líderes se ven maniatados a la hora de tomar decisiones que afecten negativamente a un miembro de la pareja porque se encontrarán con la otra parte enfrente, explica la experta.

Cómo es la ley en España al respecto

Hace un tiempo, el antiguo líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguraba sobre Pablo Iglesias e Irene Montero (cuando estaban ambos en Podemos siendo pareja) que “en las grandes empresas no se permite que una pareja esté en el mismo departamento". Sin embargo, como dicen los expertos en leyes, la posibilidad de acotar la vida privada de los trabajadores es jurídicamente complejo.

Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores no establece nada respecto al poder del empresario para controlar algo tan íntimo como las relaciones de sus trabajadores. De hecho, en su artículo 4 el derecho a la intimidad. Este precepto engloba el derecho a desarrollar la vida privada y las relaciones como se quiera, también durante la jornada laboral, de acuerdo con Daniel Toscani, Profesor Titular de la Universidad de Valencia, especializado en asuntos laborales.

Legálitas explica que en nuestro ordenamiento jurídico no existe tal prohibición expresamente, ya que de lo contrario se estarían vulnerando ciertos derechos fundamentales para el trabajador. "No obstante, dentro de la potestad jerárquica y organizativa que tiene el empresario, éste puede tomar medidas para evitar que las relaciones sentimentales puedan afectar negativamente a la actividad empresarial. Eso puede llevar, por ejemplo, a poder cambiar de puesto a alguna de las personas.

Igualmente, en las relaciones entre personas de la alta dirección, hay empresas que a través de códigos internos exigen que se comunique. Y es que, aunque la ley española no diga nada, obviamente hay empresas que pueden poner cláusulas en los contratos para restringir estas relaciones que puedan llevar a problemas mayores y más allá de la vida laboral.

De hecho, añade Legálitas algo muy importante: si la relación sentimental dentro del trabajo repercute negativamente en las funciones y genera conflictos y discusiones en la oficina también podría ser causa para que la empresa tome alguna media sancionadora, dependiendo de la gravedad.

La polémica de Elon Musk

Elon Musk ha tenido hijos con una empleada de Neuralink, aunque se supo más tarde. En 2022 se conocía que Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, había sido padre en secreto cuando Shivon Zilis, de 36 años y ejecutiva de Neuralink, la empresa propiedad de Musk, dio a luz a gemelos en noviembre de 2021.

Y cabe decir que se descubrió entonces que la cantante y compositora Grimes y la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis, tuvieron hijos del empresario con solo unas semanas de diferencia, según 'Business Insider'.

Según una investigación del Wall Street Journal, Zilis no es la única empleada con la que Musk ha considerado tener hijos. Musk supuestamente le pidió a una empleada de SpaceX varias veces que tuviera hijos suyos, pero ella lo rechazó. Según personas familiarizadas con el asunto, después de eso, su relación profesional se deterioró.

Según informaciones filtradas, la mujer dejó SpaceX tras recibir una indemnización por despido valorada en más de un millón de dólares. Según la ivestigación ella es una de varias exempleadas de SpaceX que han contado a amigos, familiares o a la propia empresa que Musk las persiguió o les mostró atención.

Empresas con restricciones en Estados Unidos

En el año 2019, un artículo en Expansión recordaba que muchos directivos de empresas habían perdido su puesto de trabajo por mantener relaciones con alguna trabajadora del mismo lugar, tal y como le ha pasado ahora a Andy Byron (aunque aquí, lo que dice el comunicado apunta más a que la infidelidad no va de la mano de los valores de la empresa que se ha hecho famosa no por su software sino por este lío).

Steve Easterbrook de McDonald's; Brian Krzanich, que fue CEO de Intel; Mark Hurd que lideró diversas áreas de de negocio de HP; Brian Crutcher de Texas Instruments; o Harry Stonecipher en Boeing fueron todos despedidos cuando se descubrió que habían mantenido relaciones sentimentales con empleadas de sus empresas.

Y es que en Estados Unidos hay códigos de conducta muy estrictos para sus altos directivos que pueden incluir la cláusula non-fraternization policy, que prohíbe a los directivos mantener relaciones sexuales o románticas con empleados. Sobre todo, como recuerdan las firmas legales, es importante poner el foco entre las relaciones entre supervisores y subordinados.

Puede haber relaciones de abuso de poder e incluso puede suceder que un jefe pida a un subordinado favores sexuales a cambio de un aumento. Para los empleados que ya mantienen relaciones consensuales, se habla de considerar la posibilidad de que firmen un acuerdo de relación consensual, que les impide permitir que la relación perturbe la oficina.

