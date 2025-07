Medio mundo está hablando de la infidelidad del CEO Andy Byron. Internet se ha inventado un supuesto comunicado que critica a Coldplay

Desde ayer por la tarde, habré visto unas 60 veces el video de cómo la Kiss Cam del concierto de Coldplay enfocó a una pareja que se tapó al darse cuenta de la pillada. Y no uso mucho las redes sociales, pero es que está por todos lados.

Estoy convencida de que si esto hubiera pasado en los años 90, antes de la llegada de las redes sociales, habría sido una anécdota que algún medio de comunicación habría publicado y probablemente la familia de los implicados acabarían enterados, pero poco más.

Ahora ya todo el mundo sabe quienes son, conocemos el nombre de la empresa, Astronomer, una compañía de software especializada en datos e Inteligencia Artificial, y valorada en más de mil millones de dólares.

Probablemente mucha gente en España no la conocía pero ahora ya sabemos quién es su CEO y quién es su directora de Recursos Humanos y que estaban abrazados en un concierto, cuando parece ser que ambos están casados con otras personas y no entre ellos. Incluso la empresa ha cerrado los comentarios en LinkedIn y en X de la cantidad de mensajes que parece ser que estaban recibiendo en sus publicaciones.

Una carta viral, sin saberse si es de Byron

A todo esto, hay un comunicado que está circulando por las redes sociales y por muchísimos medios de comunicación del mundo, que supuestamente fue escrito por Andy Byron, CEO de la empresa, donde lanza una disculpa oficial pero también pide privacidad. Según él, este evento ha sido un "error" que ha hecho daño a "mucha gente". Sin embargo, hay publicaciones que afirman que esto es falso y muchos indicios que apuntan a esto. Parece ser que es un comunicado que inicialmente salió de un perfil de parodias.

En ese comunicado que está circulando masivamente (incluso en medios de comunicación grandes y serios), aunque todo apunta a que es falso, se dice que resulta "preocupante que lo que debería haber sido un momento privado se haya hecho público sin mi consentimiento. Respeto a los artistas y a los animadores, pero espero que todos podamos reflexionar más profundamente sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo".

Esa carta que se está haciendo viral sin confirmarse que el CEO de Astronomer sea el autor habla también de la profesionalidad de la jefa de recursos humanos de su empresa, la mujer con la que fue pillado en el concierto. En realidad, parece que es más algo inventado por una cuenta de parodia. Como si un medio al estilo "El Mundo Today" hiciera una de sus noticias y redes y medios lo tomaran como una verdad absoluta e hicieran el comunicado también viral.

Según publican algunos medios, la publicación original es de un perfil de alguien que dice trabajar en el medio estadounidense CBS News sin que sea cierto. Peter Enis, que ahora tiene la cuenta cancelada, parece ser la primera persona (o colectivo) que compartió el comunicado en X, pero según se ha sabido "no existe en CBS News" Incluso han dicho que esa cuenta tenía la indicación de que era parodia y lo cambiaron "para equivocar" a los lectores.

La privacidad que las redes sociales nos quitaron

Hace unos días publicamos un revelador estudio sobre los colegios e institutos de Holanda que quitaron los teléfonos móviles a sus estudiantes y uno de los efectos más notables es que la gente se sentía más confiada de interaccionar en público porque no corrían el riesgo de ser grabados por algún compañero que luego difundiera el vídeo en grupos de mensajería.

En este caso, una anécdota más está inundando internet a la velocidad de la luz, como han llegado a publicar varios medios. Y en poco tiempo ya la gente ha comenzado a indagar para conocer quiénes son y hasta quiénes son sus parejas. Incluso hay medios que afirman que la esposa del CEO pillado ya se ha cambiado el apellido de casada en sus redes sociales. Incluso internet se ha llenado de un comunicado del CEO sin confirmarse su verdadera autoría.

