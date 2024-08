Bloquear el acceso a redes sociales a quien incite el odio y poner fin a su anonimato en internet: la propuesta de la Fiscalía

Las redes sociales son herramientas realmente poderosas para poder difundir noticias, pedir ayuda o simplemente mostrar nuestro día a día. Pero como todo, siempre hay que verle el lado bueno y el lado malo. Como puntos positivos vemos que es un gran centro de comunicación entre diferentes personas, pero también puede ser un gran foco de desinformación y odio que muchas personas a día de hoy no están dispuestas a asumir.

El aumento de los mensajes de odio en estos últimos meses ha llegado a tal punto que el fiscal de Sala Coordinador contra Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha manifestado el hecho de prohibir el acceso a redes sociales a aquellas que cometen delitos de odio.

Censu rar el acceso a redes sociales para evitar el odio

Esto es algo que a priori ha hecho saltar todas las alarmas en las redes sociales aludiendo a la libertad de expresión que tenemos como españoles, tal y como se recoge en la Constitución. Si bien, el fiscal a través de una entrevista a Cadena SER ha querido recalcar que esta prohibición se podría aplicar en casos extremos y cuyo usuario esté debidamente identificado.

Obviamente esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Técnicamente, son muchos los cambios que se deben hacer para poder aplicar esta medida, comenzando por reformar el Código Penal para regular los delitos de odio en redes. Pero en definitiva, el fiscal establece que esta medida sería "proporcionada y necesaria" para "aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito".

En definitiva, se estaría quitando las herramientas de difusión a aquellos usuarios que solo quieren transmitir odio y fake news. Al momento de querer entrar en X o en Instagram se podría rechazar el acceso por esta condena judicial.

Algo que lógicamente debe estar muy regulado para no atentar contra nuestra libertad de expresión. El término 'censura' sin duda se ha visto reflejado mucho en las redes tras esta noticia. Una polémica que ha surgido tras los muchos mensajes difundidos tras el asesinato del menor de Mocejón y la nacionalidad del autor.

Ahora mismo la unidad especial de la Guardia Civil se encuentra analizando estos mensajes de odio para poder llevar a sus autores ante la justicia. Todo esto por motivos de discriminación que son recogidos ya en el Código Penal como son el racismo, la xenofobia, la homofobia o la discapacidad.

El anonimato en internet puede ser un problema

En muchos casos se ha encontrado que los usuarios hacen afirmaciones categóricas que siembran este odio pese a que después se demuestre lo contrario. Si bien, hay un grave problema en la investigación de estas cuentas: el anonimato.

Todo el mundo se puede crear a día de hoy una cuenta con un email cualquiera. Esto es algo que dificulta mucho las investigaciones judiciales, haciendo que el anonimato en internet haga que un usuario quede impune, escriba lo que escriba. Por ello el fiscal establece la necesidad de que todo el mundo con una red social esté debidamente identificado y que se pueda exigir esta información al requerirlo la autoridad judicial.

En definitiva, estamos ante medida que ahora mismo está en la mente de este fiscal y tiene que escalar hasta el poder ejecutivo que sería el encargado de regular. Si bien, estamos como hemos dicho ante algo complejo de regular al chocar contra la Constitución Española y el derecho a libertad de expresión. Aunque ya el Gobierno y el principal partido de la oposición, Partido Popular, han manifestado que están a favor de esta medida en el control de acceso a redes sociales.

Como siempre ocurre es complicado situar una línea de hasta donde llega nuestra libertad y cuando se ha superado y pasa a ser odio. Una difícil barrera que debe situarla ahora mismo la justicia en nuestro país, aunque sin una regulación en firme es algo que llegar a ser realmente complicado de aplicar.

