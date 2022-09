Prime Video supera en costes a cualquier otra plataforma de streaming: la lenta y compleja carrera de Amazon hacia el éxito

Las métricas que expone Amazon con su plataforma Prime Video son un tanto complejas si las comparamos con otras plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Disney+ y compañía. Esto es debido a que su servicio no se centra únicamente en ofrecer una plataforma en la que ver multitud de series y películas, sino que es un elemento más del 'ecosistema' que ha construido Amazon en torno a su suscripción a Prime. Debido a esto, es difícil extrapolar los números que Amazon Prime consigue solamente de Prime Video.

Teniendo en cuenta esto, si miramos el groso de sus números, Amazon Prime cuenta con unos 200 millones de suscriptores, 20 millones menos que Netflix. No obstante, esta cifra equivale a todos los usuarios que disponen de la suscripción a Amazon Prime, un servicio que además incluye envíos gratuitos, suscripciones y juegos gratis con Twitch Prime, un servicio de música en streaming, y más. Aún no se conocen los usuarios que únicamente forman parte de Prime Video, aunque todo indica a que la cifra debería rondar por debajo de los suscriptores que presenta Disney+ (152 millones) o HBO Max (76,8 millones).

Prime Video, una de las caras más visibles del ecosistema de Amazon

Conociendo las dimensiones que maneja Amazon, y lo banal que es comparar todo un ecosistema como Amazon Prime con una plataforma de streaming de vídeo, desde Bloomberg han querido desgranar la estrategia que el gigante tecnológico ha estado llevando a cabo para comprender de mejor forma la magnitud de sus números.

Amazon lleva tanto tiempo como Netflix produciendo sus propias series y películas originales. Sin embargo, lo más visto de Prime Video rara vez suele ser alguna producción propia, sino compras a terceros o procedentes de un catálogo más extenso como es el caso de MGM, su reciente adquisición. También queda lejos en cuanto a premios conseguidos con sus series y películas en comparación a demás plataformas de streaming.

Imagen: Xataka. Fuente: Bloomberg

Sin embargo, hay un dato que no logra encajar del todo en algunas cabezas de los altos ejecutivos de Hollywood: a pesar de no conseguir nada verdaderamente rompedor con Prime Video, es la empresa que más invierte en su plataforma de vídeo por encima de todas las demás.

Perder dinero en cada producción propia es considerado para Amazon como una estrategia de inversión para acaparar el máximo número de suscriptores a su 'ecosistema'.

En el gráfico que muestra Bloomberg en su artículo se refleja la cantidad de dinero que Amazon invierte en su plataforma. Prime Video se encuentra en primer lugar con 15.000 millones de dólares en costes, seguido de cerca por Netflix con 13.600 millones de dólares. Muy por debajo se encuentran el resto, con Disney+, Warner Bros. Discovery (HBO Max), Apple y demás. De esos costes, Amazon emplea 5.000 millones de dólares en la retransmisión de eventos deportivos y 10.000 millones de dólares en producciones propias. Luego de estos datos, la pregunta de Bloomberg resuena de alguna forma en el ambiente: si gasta más dinero en producciones propias, ¿por qué la plataforma no logra destacar del todo?

La razón es simple. Que destaque o no es algo más o menos indiferente para la compañía. Con esto queremos decir que Prime Video es en realidad una herramienta para atraer usuarios de forma masiva a la suscripción de Amazon Prime. Perder dinero en cada producción propia es considerado para Amazon como una estrategia de inversión para acaparar el máximo número de suscriptores a su 'ecosistema', una estrategia similar a la de Microsoft o Apple con sus servicios. Esto queda reflejado en los resultados financieros de la compañía de 2021, donde genero casi 500.000 millones de dólares en ingresos y un beneficio neto de 33.000 millones de dólares.

Un complejo tejido con servicios en múltiples sectores

Además de Amazon Prime, el ecosistema de la compañía cuenta con numerosos tentáculos, metiendo mano en una infinidad de sectores a través de su complejo tejido corporativo: desde libros electrónicos hasta juegos en la nube, servidores, domótica, música en streaming y un largo etcétera. Las métricas de visionado de Prime Video no son objeto esencial para Amazon, sino que la compañía prefiere nutrirse de las suscripciones a Prime.

Si bien desde Amazon esperan que series o películas en las que han invertido una cantidad descomunal de dinero funcionen, como es el caso de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', para la compañía, el hecho de que 'funcionen' no significa superar a la superproducción que se le compare de Netflix en visionado, sino en hacer que sus usuarios vean una puerta de entrada a su ecosistema y descubran que Amazon no solamente es una tienda de compras o una plataforma de vídeo en streaming, sino 'toda una oferta de posibilidades en multitud de sectores'.

Dicho esto, no significa que Prime Video no cuente con producciones de éxito; series como 'The Boys' o 'Invencible' han calado hondo en sus usuarios, situando a la plataforma de vídeo en un rincón más 'agresivo y adulto' que la cara visible de demás servicios de streaming. Además, otras producciones como 'Outer Range' o 'La Rueda del Tiempo' también han acaparado bastantes miradas con un notable éxito. Esto hace que Prime Video sea un rival feroz a tener en cuenta, sobre todo sabiendo que mueve sus cartas con una fuente de tiempo y dinero inagotable.