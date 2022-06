Un problema informático ha obligado a cerrar todo el espacio aéreo de Suiza

El espacio aéreo suizo estuvo cerrado durante varias horas esta mañana de miércoles a causa de fallo informático que afectó al control del tráfico aéreo. Esto dejó en tierra a miles de pasajeros en los aeropuertos de Zúrich y de Ginebra. Skyguide, la empresa responsable del control del tráfico aéreo en el país, no especificó inicialmente la causa de la avería.

La posibilidad de un ciberataque parece descartada por el momento, según el diario suizo Le Temps. Sin embargo, la causa de la avería está relacionada con el fallo de un componente informático, según lo que se conoce por el momento. El tráfico aéreo ya se ha reanudado, como publicó en Twitter Skyguide.

The technical malfunction at Skyguide has been resolved. The airspace closure was lifted at 8.30 am. Swiss airspace is now open again and air traffic over Switzerland and operations at the national airports of Geneva and Zurich are resuming.