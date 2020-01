ProtonVPN libera el código de todas sus aplicaciones: "Somos el primer proveedor de VPN en hacer esto"

En 2017, la gente de ProtonMail, el servicio de correo cifrado nacido en el CERN que desde siempre se ha plantado como una opción ultra segura y privada, decidió complementar su oferta de servicios con un VPN: ProtonVPN.

Ahora, con el objetivo de quizás separarse del montón entre los proveedores de VPN actuales, dentro de los que incluso los que más confianza generaban no han estado libre de polémicas, ProtonVPN se ha sometido a una auditoria de seguridad independiente y además han hecho open source todas las aplicaciones que tienen.

Desde su lanzamiento, ProtonVPN se ha convertido en uno de los servicios de VPN más respetables y recomendados por aquellos activistas o periodistas que ya usan ProtonMail, pero también entre otras personas con necesidades de privacidad y seguridad.

🚀 We're happy to be the first VPN provider to open source apps on all platforms and undergo an independent security audit. Transparency, ethics, and #security are at the core of the Internet we want to build. https://t.co/nxZqonH1kY pic.twitter.com/LCaSh3kUzx