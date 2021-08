Las pruebas gratuitas de Windows 365 se agotan en un sólo día: así puedes conseguir Windows 10 en la nube cuando vuelvan a ofrecerlas

Microsoft lanzó su nuevo servicio de PC en la nube Windows 365 esta semana, y la compañía ya ha tenido que pausar las pruebas gratuitas debido a la alta demanda de este servicio por parte de los usuarios.

Windows 365 permite alquilar un PC en la nube -con una variedad de opciones de CPU, RAM y almacenamiento- y luego transmitir Windows 10 o Windows 11 a través de un navegador web. Es un nuevo servicio de computación en la nube.

Así, desde cualquier navegador (o bien usando la aplicación de Escritorio Remoto de Windows) podremos acceder a un Windows 10/11 difrutando de "una experiencia de arranque instantáneo", en palabras de Wangui McKelvey, administrador general de Microsoft 365:Este nuevo servicio de suscripción, especialmente dirigido a empresas, nos permitirá acceder a nuestra sesión de usuario desde cualquier equipo.

Tras solo un día de disponibilidad en el mercado para sus pruebas gratuitas, el servicio alcanzó su capacidad máxima de usuarios.

Following significant demand, we have reached capacity for Windows 365 trials. Sign up to receive a notification when trials resume or buy today, here: https://t.co/Jji5RbfTbT