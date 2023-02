Ya puedes usar online las calculadoras científicas de tus años de estudiante: las tienes archivadas y emuladas en Internet Archive

Internet Archive es mucho más que su popular servicio Wayback Machine (que guarda 'capturas' de versiones antiguas de sitios web): en realidad, su archivo recopila toda clase de publicaciones, material multimedia, software libre y abandonware y hasta hardware emulado, como videoconsolas retro (y hasta dispositivos tipo Tamagotchi).

Y es precisamente en el campo del hardware emulado en el que ahora Internet Archive ha anunciado novedades, pues gracias al famoso emulador MAME (Multiple Arcade Machine Emulator), la plataforma ahora ofrece la posibilidad de manejar online nada menos que calculadoras emuladas.

En su mayor parte, al describir el contenido del nuevo proyecto Calculator Drawer hablamos de calculadoras científicas (como la clásica TI-83 Plus de Texas Instruments), aunque también hay alguna calculadora infantil (como la Electronic Number Muncher). Algunos de los modelos incluidos fueron diseñados... pero nunca llegaron a lanzarse al mercado.

Emulando comportamiento... e 'interfaz'

"La sección de calculadoras es más pequeña que otras colecciones [similares], pero poseen una abundante colección de calculadores simples y gráficas, emuladas en MAME y con una capa adicional de presentación de la calculadora en sí, como un objeto gráfico en el que podemos hacer clic".

De hecho, lo atractivo de la propuesta de Internet Archive no es sólo la emulación del hardware para poder usar el software interno de las calculadoras, sino esa posibilidad de usarlas como si estuviéramos tecleando en el dispositivo físico original.

MAME puede crear representaciones gráficas vectoriales del hardware (y ya vimos hace poco que una imagen de tipo vectorial puede alcanzar un alto grado de realismo), pero la mayoría de las calculadoras usan, directamente, fotos reales del dispositivo a modo de 'skin' de su interfaz.

Tal es la seriedad con que se toman el realismo de la experiencia de uso, que no podremos empezar a hacer operaciones hasta que no encontremos el botón 'On' y lo pulsemos.

Quizá te llame la atención la posibilidad de usar este tipo de dispositivos, aunque sean simulados... pero no tengas ni idea de cómo se usan. No pasa nada. ¿Recuerdas que mencionamos que Internet Archive incluía entre sus fondos digitalizados toda clase de publicaciones? Pues bien: los manuales originales de estas calculadoras también están disponibles en una colección anexa para consultarlos libremente.

Y recuerda que, si no se ajusta a tus necesidades, siempre puedes recurrir a una calculadora científica en versión PWA (o comprarla en versión física, claro).