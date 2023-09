"¿Qué es esto, una dictadura?": los comentarios de los streamers que viven en Andorra al obligarles a aprender catalán

Es una realidad que muchos creadores de contenido españoles han emigrado a Andorra con el objetivo de pagar menos impuestos y tener ingresos netos mucho más elevados. El problema llega cuando son muchos los creadores que comienzan mudarse, y para Andorra comienza a convertirse en un problema de sobre crecimiento. Ante estos casos el país decidió exigir un mínimo nivel de catalán (su única lengua oficial) y también endurecer el control sobre la inversión inmobiliaria.

Hasta ahora para obtener el permiso de residencia en el Principado de Andorra únicamente se exigía estar sano, contar con dinero para poder vivir en el país y no tener antecedentes penales. Pero ahora a esto habrá que sumar un nivel mínimo de catalán, algo lógico cuando se está en un país donde oficialmente ese es el idioma que se habla.

Un simple curso de 30 horas para vivir en Andorra: algunos streamers lo rechazan

Y es que las primeras reacciones de los youtubers españoles que residen en Andorra no han tardado en llegar, y no tienen desperdicio. Y es que parece que eso de aprender un nuevo idioma no les va mucho, aunque sea MÍNIMAMENTE. Remarcamos lo de mínimamente, porque no se les exige tener un nivel avanzado de catalán, sino que basta con decir las frases básicas o hacer un curso de únicamente 30 horas que facilita el propio gobierno andorrano. Pero aunque las condiciones son fáciles d cumplir, consideran que Andorra se ha convertido en una dictadura.

La reacción que más nos ha llamado la atención ha sido la de Agustín51, que afirma que "Si hace cinco años me dices que para mudarme a Andorra tengo que aprender catalán, no me mudo. A mí me gusta vivir en lugares libres". Y remarca mucho lo de país libre, al afirmar que en Andorra no le coartaba su libertad personal. Pero con esta medida cree que se ha convertido Andorra en una dictadura con la expresión: “¿qué es esto, una dictadura o qué?”.

Eso si, para no llevarse el hate de los ciudadanos y atacar únicamente a su gobierno quiso dejar claro que respeta al catalán y a la gente andorrana, exigiendo 'empatizad conmigo'. Y es que se presenta como una víctima que tiene toda su vida en Andorra y que ahora le obligan a hacer un curso de 30 horas para poder seguir viviendo allí. Y parece que estar 30 horas estudiando un nuevo idioma no le va mucho.

En el lado opuesto de la balanza encontramos a ElRubius. Su reacción a esta medida es totalmente diferente al mostrar comprensión con Andorra al querer preservar su idioma oficial ante la llegada de tantos extranjeros. Y es que afirma que "[...] si me he tirado tres meses de burocracia para venir a Andorra, ¿cómo no voy a hacer un cursillo [de catalán] de 30 horas? Además, que yo entiendo el catalán y ‘puc parlar català aquí’”.

Además de ser comprensivo, también se ha mostrado ilusionado con aprender un nuevo idioma, que sería una reacción comprensible en cualquier persona joven. Eso si, quiere aprenderlo a su ritmo y por internet sin tener que ir a clase.

TheGrefg es el que ha visto una 'oportunidad de negocio' en esta nueva medida. En un principio afirmaba de broma que se iba a marchar de Andorra por esta norma, pero finalmente propuso a sus seguidores hacer la formación en el idioma en directo.

El que claramente lo tiene muy controlado es AuronPlay. Y es que pese a que muchos haters le tiraron mucho odio afirmando que se debería volver a España, pocos recordaban que Auron nació en Catalunya y se educó hablando la lengua catalana. De esta manera no va a tener problemas para renovar su permiso de residencia.

