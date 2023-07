Esta streamer protagoniza el baneo más surrealista de Twitch: su perro defeca en pleno directo y acaba expulsada

Twitch dispone de unas normas muy específicas y claras cuando se trata de banear a un creador de contenido de su plataforma. Y una vez aplicada la expulsión, de poco sirve apelar, teniendo en cuenta que desde Twitch casi nunca suelen dar marcha atrás.

Aunque hay expulsiones más graves que otras, la que te vamos a contar en este artículo quizás destaque por lo surrealista que ha acabado siendo el baneo que se ha llevado la creadora de contenido Valannn. Y es que su perro, un Shiba Inu de nombre 'Kouki', no aguantó y acabó haciendo sus necesidades en pleno directo, lo que causó la expulsión temporal de la creadora de contenido.

En el clip, el cual ya ha sido borrado aunque podemos verlo en este enlace, se puede ver a Valannn abrazando a su perro en directo y explicando a los espectadores que quizás tenga que ir al baño por cómo mueve la cola. Razón no le faltó, aunque ya era demasiado tarde, y poco después el perro acabó mostrando todo el contenido por el orificio.

Lógicamente, la creadora de contenido se mostró avergonzada por lo que acababa de pasar, aunque no fuera su culpa. Sin embargo, a pesar de la situación, fueron muchos los espectadores que encontraron divertido el panorama, inmortalizando el momento en forma de clip.

My first time EVER getting banned on Twitch because my 12 year old dog, Kouki, accidentally pooped on my stream. @Twitch @TwitchSupport Does this really keep the community safe? SMH pic.twitter.com/uU1CfVocPc