Un streamer de Twitch se cuela en Fukushima y acaba detenido por la policía y baneado de la plataforma

No es la primera vez que un streamer acaba metiéndose en problemas por sus ansias de crear contenido. Sin embargo, en esta ocasión, el streamer americano 'JoeyKaotyk' cruzó una línea que le acabó llevando a su posterior detención por la policía en Japón.

El streamer habría sido supuestamente detenido por unos 35 días por haber traspasado la zona de exclusión de Fukushima, ciudad donde tuvo lugar el desastroso accidente nuclear en la planta Fukushima Daiichi.

A día de hoy, gran parte de la ciudad de Fukushima todavía sigue considerándose como radioactiva y la entrada a la zona de mayor exposición se encuentra prohibida para el público. De hecho, existe una zona de exclusión a la que no es posible acceder. Ésta rodea toda la central eléctrica, donde la radiación todavía puede provocar daños a los humanos.

I was detained for 35 days for questioning.

Sorry for everyone who ive worried, thanks for the overwhelming support / wishes throughout,

Ive got a lot to say and stories to tell.

explaining everything on my next stream 🫡 pic.twitter.com/428qirTZSW