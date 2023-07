Twitter acaba de matar al pájaro azul por una X. Pero el plan de Elon Musk todavía está a medio cocer

El plan de Elon Musk para transformar Twitter en 'X' ya ha comenzado una nueva fase. Los usuarios de esta red social llevan meses presenciando la metamorfosis de la aplicación con sus más que polémicos cambios y la forma en la que Musk está desesperadamente buscando la manera de rentabilizar su compra. El magnate lleva años queriendo nombrar alguna de sus creaciones como 'X'. Ya lo demostró a comienzos de siglo con Paypal, y ahora quiere hacer lo mismo con Twitter.

Matizando un poco, no es que quiera hacerlo, sino que ya lo ha hecho, y por ende, los millones de usuarios que conforman esta red social ya pueden ver cómo la X mató al pajarito en el lugar donde se situaba el logo de Twitter. Sin embargo, sus plumas siguen desperdigadas por toda la aplicación.

El amor por la 'X' de Elon Musk no es nada nuevo. En 1999 cofundó una compañía de servicios financieros con este nombre, aunque más tarde se fusionó con otra para dar lugar a PayPal Holdings Inc. Desde entonces, la 'X' ha estado presente en múltiples etapas empresariales de Musk, desde el Model X de Tesla, hasta SpaceX, y ahora X Corp con 'X', el rebranding de Twitter.

Hace unas horas, Linda Yaccarino, actual CEO de Twitter bajo la tutela de Elon Musk, explicaba al mundo lo que significaba 'X'. "Es el estado futuro de la interacción ilimitada," comentaba Yaccarino. Estas palabras tienen una explicación. Y es que la idea de 'X' es transformarla en una aplicación que pueda hacer de todo, al más puro estilo WeChat.

De esta forma, en un futuro los usuarios no solo podrán comunicarse con tuits, sino realizar compras, pagar en establecimientos y obtener múltiples servicios. Musk quiere básicamente transformar Twitter en una 'superapp', y aunque esta idea no es nueva, es ahora cuando la ha acabado de ejecutar.

La primera fase parece haber sido cambiar únicamente el logo. Los usuarios ya pueden ver el logo de 'X' en la esquina de su versión web. Sin embargo, todo indica a que este cambio se encuentra a medio cocer, ya que todavía existen múltiples elementos de Twitter que todavía permanecen sin cambios.

Uno de los ejemplos más claros es el botón para tuitear, que sigue siendo una pluma, la mención a la suscripción a Twitter Blue, el hecho de que el dominio de 'x.com' redireccione a 'twitter.com', y mucho más. Vaya, que ahora el estado en el que se encuentra no dista demasiado de cuando cambió el logo de Twitter por el de DogeCoin.

I'm amazed at how many people think Twitter has copied the X Windows logo or some other logo. The new X logo is literally the 𝕏 glyph from Special Alphabets 4 pic.twitter.com/yCuHAF5GXn