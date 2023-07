Si no pagas Twitter Blue, tendrás los mensajes directos limitados: la polémica nueva medida contra el spam en Twitter

La semana pasada algunos usuarios y usuarias de Twitter reportaban que la configuración de sus mensajes directos (DM) había cambiado, de modo que, si no tenías los mensajes abierto, por defecto solo se pueden recibir 'solicitudes de mensajes' de cuentas verificadas. No obstante, siempre quedaba la opción de ir a 'Configuración y privacidad' > 'Privacidad y seguridad' y en la opción de Mensajes directos modificarlo. Pero Twitter ha vuelto a las andadas con los DM dando una vuelta de tuerca más: si no pagas Twitter Blue, tendrás límite diario de mensajes.

Como puede leerse en el tuit que ha publicado el soporte de Google 'Pronto implementaremos algunos cambios en nuestro esfuerzo para reducir el spam en los mensajes directos. Las cuentas sin verificar tendrán límites diarios en el número de DMs que pueden enviar. Suscríbete hoy para enviar más mensajes'

Una medida recaudatoria contra el spam con asuntos pendientes

Hace tiempo que Elon Musk declaró la guerra a los spambots en Twitter, pero según recogía el Wall Street Journal el mes pasado, la actividad spam se mantiene en los mismos niveles que antes de la compra de la red social por parte del millonario sudafricano. Con el reciente cambio en la configuración de los DMs, Twitter explicaba en su perfil que existe un problema con el spam en los mensajes privados y que esta medida está orientada a reducirlo.

Pero con el último anuncio, parece haber fastidiado hasta a las personas suscritas a Twitter Blue, porque como se queja amargamente este usuario de Twitter verificado: estos límites aplican a todo tipo de DMs, es decir, también si envías un mensaje directo a una persona con Twitter Blue que sigues y esa persona te sigue a ti también.

El usuario ha contestado a la notificación del soporte de Twitter explicando que 'La gente que decidí seguir y ellos me siguen a mí no son la fuente del Spam. si haces que los mutuals (personas que te siguen y sigues) paguen, parece que es más una cuestión de dinero que de spam.'

¿Qué pasa con las cuentas sin verificar? Que ya están sufriendo los efectos de la limitación de DMs enviados al día, en cuyo caso aparece un pop up con el siguiente mensaje:

El problema es ni el soporte de Twitter ni el propio Elon Musk han aclarado cuál es ese límite de mensajes directos a enviar al día. Siempre queda la opción de escribir a Twitter en busca de respuesta... aunque está predefinido para que ante un mensaje de la prensa, la contestación automática sea un emoji de la caca inténtalo de nuevo mañana.

