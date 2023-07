Elon Musk pone límites a los tuits que puedes leer al día por culpa de la IA. Mientras tanto, Meta lanza su clon

Si sueles leer Twitter, las últimas horas en la plataforma han sido moviditas: primero, con Elon Musk cerrando a cal y canto su red social para quienes no iniciaran sesión como medida temporal ante los raspadores web. Pero el millonario sudafricano parece haber encontrado la solución (de nuevo, temporal): convertir Twitter en una especie de muro de pago, o lo que es lo mismo, que si sigues usándolo gratis, vas a poder leer un número limitado de tuits al día.

Los primeros límites de tuits leídos al día impuestos por Elon Musk, que no los últimos

¿Cuáles serán las cuotas límites de tuits diarios? Buena pregunta. Primero, Elon Musk estableció que serían de 600 tuits al día para cuentas no verificadas, 300 si acabas de crearte una cuenta no verificada y no te pienses que hay barra libre si tienes una cuenta de pago verificada, ya que el límite estaba en 6.000 tuits diarios. Después, la cifra pasó a ser de 800, 400 y 8.000 tuits diarios respectivamente. Una hora y media más tarde, los subió a 500 tuits diarios para cuentas nuevas no verificadas, mil tuits para cuentas no verificadas y hasta 10.000 tuits al día para cuentas verificadas.

Hay que seguir el rastro de tuits de Elon Musk (gastando mi visionado de tuits al día) para tener claros los límites, pero también hay dudas sobre qué entenderá el algoritmo de Twitter como lectura, por ejemplo si cuentan mis propios tuits o no, qué pasará con la visualización de los perfiles de servicios de emergencia o la robustez del sistema, ya que cuando sales de Twitter y vuelves a entrar, parece que el contador vuelve a cero. Los fallos técnicos en Twitter se han desatado en los últimos días, sirva como muestra lo que veis bajo estas líneas: el supuesto botón para reportar spam, completamente inútil.

Así que más allá de la sensación de caos, nada presagiaba cuál iba a ser el desenlace de la supuesta caída de Twitter a lo largo del día de ayer (paradójicamente, pese a no poder quejarse propiamente en Twitter de la caída, TwitterDown fue tendencia). Servidora misma también asumió que se trataba de un problema técnico al experimentar la imposibilidad de cargar nuevos tuits, recibiendo como respuesta el mensaje 'Cuota límite excedida. Por favor, espera unos minutos e inténtalo de nuevo'. Pero no.

Parecía un error de la plataforma, pero no: había alcanzado mi cuota de tuits diaria sin saberlo

Según Elon Musk, la culpa la tienen los elevados niveles de extracción de datos y manipulación del sistema, como anunciaba durante la tarde noche de ayer en su perfil, continuando con su explicación sobre cerrar Twitter a las visitas: los raspadores web con inteligencia artificial que extraen datos de páginas sin necesidad de una API oficial para lograrlo. Si ya la medida per se no iba a ser muy popular, implementarla de golpe y de forma tan aparentemente errática no ha sentado muy bien entre quienes usan la red social, que han convertido DEP Twitter en tendencia en España.

¿Por qué convertir Twitter en un muro de pago?

La primera respuesta a botepronto por parecer obvia es: para ganar dinero. Pero hay un par de datos que dan para pensar: cuando alcanzas el límite, tampoco se te cargan los anuncios, una "bicoca" para marcas y anunciantes que pagan por estar en la plataforma. O la perspectiva de entrar en Twitter para publicar tu contenido y que este se pierda porque tu potencial audiencia quizás ya haya superado el límite de contenido que puede visualizar. Un plan sin fisuras para monetizar la plataforma.

No obstante, frenar los raspadores de IA es un tema importante y tendría sentido que Twitter les cobrase por los datos (que en realidad son nuestros datos). Pero hacerlo sin advertir a quienes usan la plataforma y seguir empeorando la experiencia de uso de Twitter es un tiro en el pie.

Otra teoría a considerar puede ser la de que Elon Musk estaría intentando de hundir su barco para comprar la deuda pagando menos por ella.

Un informe elaborado por Platformer y recogido por Business Insider da más información para entender el contexto del movimiento: Twitter ha dejado de pagar sus facturas de Google Cloud, por lo que el futuro de los servicios alojados allí es incierto. Allá por 2018, Twitter firmó un contrato de mil millones con Google para que este fuera su host para algunos de sus servicios (como la moderación, la lucha antispam o el material de abuso infantil) y la fecha de expiración o posible renovación era precisamente el pasado 30 de junio. Tras varios intentos de negociaciones a la baja que no llegaron a buen puerto, Twitter habría intentado sin éxito migrar estos servicios completamente antes del fin del contrato.

Que el miedo y la actuación contra el scraping tenga lugar justo ahora da que pensar, especialmente teniendo en cuenta que precisamente desde ayer, Threads ya está disponible para en Google Play Store (pero no para descargar en España).

Mientras tanto, en la competencia...

A perro flaco, todo son pulgas. Con la red social del pajarito en llamas por la medida de Elon Musk y esos problemas en su infraestructura, Meta sigue adelante en su objetivo de crear una especie de clon de Twitter (pero sin los límites de este) y todo apunta a un lanzamiento inminente.

Con el paso adelante de Meta, cabe esperar que Elon Musk haga nuevos movimientos, matizando su plan para limitar Twitter para encontrar un equilibrio entre poner coto al scraping y ofrecer una experiencia interesante para anunciantes, usuarios y usuarias.

En Genbeta | Elon Musk apuesta por un Twitter de pago: quien no lo haga perderá mucha visibilidad en la red social