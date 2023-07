Elon Musk ha cerrado Twitter a cal y canto para quien no inicie sesión (pero es algo temporal)

Un experimento: prueba a entrar en Twitter sin iniciar sesión, quizás para buscar el perfil de tu tuitero favorito o buscar un tuit concreto. Entonces descubrirás una desagradable sorpresa: no puedes hacer ninguna de las dos cosas, porque la pantalla que descubrirás es justo la que ves bajo estas líneas. Si no tienes cuenta de Twitter, no podrás cotillear la red social de Elon Musk (de momento).

Porque la nueva medida de Elon Musk pasa por bloquear a quienes visiten Twitter salvo que inicien sesión, por lo que intentar entrar a cualquier página de la red social del pajarito sin haber iniciado sesión redirige automáticamente a la página para loguearse o, alternativamente, crearse una cuenta en la plataforma. De este modo, se acabó ver tuits y cualquier otro contenido sin estar dentro.

¡No puedes pasar! (sin iniciar sesión)

Este movimiento comenzó a implementarse ayer sin previo aviso, por lo que fueron las personas visitantes quienes comenzaron a descubrirlo por sorpresa. Después de hacerse eco en sus perfiles de Twitter y que algunos medios cubrieran la noticia, a las pocas horas Elon Musk contestó a uno de los perfiles explicando que se trata de una medida temporal y de emergencia.

La respuesta - confirmación de Elon Musk

De forma críptica, Elon Musk detalla que "se están llevando tantos datos que estaba degradando el servicio para los usuarios normales". La explicación de Elon Musk no es muy clara, pero probablemente se refiera a los raspadores web que extraen datos de páginas sin necesidad de una API oficial para conseguirlo, detalla Mashable. Un dato: la API de Twitter en estos momentos está limitadísima y cuesta 42.000 dólares al mes como mínimo.

A lo largo de las últimas horas Aqueel Miqdad, un ingeniero que trabaja para Twitter, ha proporcionado algo más de información sobre el tema en su perfil de Twitter que refuerza el carácter temporal de la medida: "Volveremos a habilitar el acceso a Twitter sin registro en un futuro próximo."

