Twitter está penalizando en masa cuentas de usuarios alegando que hacen spam: tres días castigados (sin motivo) sin hacer 'likes'

En las últimas cuatro horas de hoy, miles de usuarios de Twitter en todo el mundo han visto cómo, de improviso y sin aparente motivo —en la mayoría de los casos, al menos— empezaban a recibir el citado mensaje, perdiendo efectivamente el acceso a una o varias de las funciones que les permiten interactuar con otros usuarios…

…así, el reply sigue estando disponible en todos los casos, mientras que el retuit depende de la cuenta… no hay suerte con los likes ni con la opción de haceer follow, sin embargo.

Todo indica que se trata de alguna clase de fallo técnico a gran escala (aunque no faltan quiénes atribuyen lo ocurrido a reportes masivos de adversarios políticos, entre otras teorías) y que no existe relación entre las 'prácticas tuiteras' de los afectados y la penalización de tres días que acaban de recibir.

Sin embargo, algunos lanzan una teoría inesperada: varios usuarios dicen coincidir en haber bloqueado masivamente a cuentas que se promocionan en Twitter usando los anuncios de la plataforma. Como si, de algún modo, los cambios realizados en la plataforma hubieran pasado a considerar dicho comportamiento un indicio de naturaleza 'spammer'.

Acabar con los bots spammers en Twitter empezó siendo el lema de Musk cuando se supo que pretendía hacerse con la plataforma, e incluso una supuesta falsedad en los porcentajes de bots de la misma por parte de los anteriores responsables de la compañía fue la razón enarbolada por Musk para casi hacer naufragar la operación de compra.

Sin embargo, sus críticos alegan que, desde que se hizo con las riendas de Twitter, han sido muy pocos los pasos dados para lograr su objetivo. Más bien todo lo contrario.

De hecho, posiblemente lo ocurrido hoy sea uno de los mayores gestos 'contra el spam' desde que entró por primera vez como nuevo propietario en las oficinas de Twitter. Bueno, eso si olvidamos otra 'solución de brocha gorda' adoptada en diciembre, en la que se bloqueó a medio mundo por vincular países enteros con la práctica del spam.

El problema es que no parece una medida muy efectiva. De hecho, ironías de la vida, algunos usuarios afectados están denunciando que "los verdaderos bots de spam están causando estragos en las respuestas a mis tuits mientras restringen mi cuenta por spam inexistente".

It really does add insult to injury that you’re letting the ACTUAL spam bots run riot in my replies whilst restricting MY account for non-existent spam, @TwitterSupport @TwitterSafety @elonmusk pic.twitter.com/GVdFx3piGJ