Esta IA entrenada para distinguir entre personas y bots en Twitter dice que Elon Musk es como un bot

Desde que decidió pagar 44.000 millones de euros por Twitter, Elon Musk no para de criticar a la plataforma y hasta ha sido grosero con su CEO, respondiendo con un "💩" mientras éste le explicaba cómo combaten las cuentas falsas y el spam, que tanto le preocupa al magante y por el que casi cancela la compra.

Pues esos bots que tanto le preocupan a Elon son casi como él. Es decir, que el problema de Twitter puede venir de mucha gente comportándose como lo hace él y no tnato de bots reales. Botometer, una herramienta online que monitoriza la actividad de las cuentas de Twitter y les da una puntuación según su comportamiento como bot, ha determinado que Musk podría ser un bot.

Is @elonmusk a bot? One of the most advanced algorithms for bot detection thinks so, which illustrates just how difficult it might be to clean up this bird place.



¯\_(ツ)_/¯



try the tool: https://t.co/sedxkIEQRC and technical references here: https://t.co/rwh7Yao1yV pic.twitter.com/mtfua9RA1L