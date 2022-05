Musk se planteaba crear una red social abierta antes de comprar Twitter. Su fundador ya tiene un plan para competir aquí

Bluesky, la rama de código abierto de Twitter ya escindido de esta plataforma, ha publicado el código inicial de un protocolo de su red social descentralizado. El sistema se denomina Authenticated Data Experiment (o ADX) y está disponible en GitHub para que los desarrolladores lo prueben. De todos modos, Bluesky subraya que está incompleto.

Today we're open-sourcing the Authenticated Data eXperiment (ADX) to begin working in public. https://t.co/lJY08TzRps