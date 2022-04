Elon Musk habla de lo que quiere cambiar en Twitter mientras se queja de lo poco que tuitean Taylor Swift y Justin Bieber

Elon Musk, famoso por -entre otras cosas- tuitear demasiado, se gastó recientemente 3.000 millones de dólares para comprar casi el 10% de Twitter, algo que hizo en secreto ilegalmente para ahorrarse mucho dinero (que aún podría perder).

Musk siempre ha sido un amante de la red social y ahora que tiene sus manos dentro, quiere ver cambios que, por supuesto, ya está tuiteando. Elon lleva las últimas 24 horas publicando algunas de las cosas que quiere ver en Twitter, haciendo encuestas troll, y quejándose de lo poco que tuitean las cuentas con más seguidores en la plataforma.

Musk ha "sugerido" que los usuarios que se suscriban a Twitter Blue, el servicio de pago de Twitter con algunas funciones extra, deberían tener la insignia de verificación, aunque señala que esa insignia debería ser diferente a la de las "figuras públicas" o "cuentas oficiales".

También ha hablado de no mostrar anuncios, pues dice que "el poder de las corporaciones para dictar las políticas se ve potenciado si Twitter depende del dinero de los anunciantes para sobrevivir".

For example, @taylorswift13 hasn’t posted anything in 3 months

Pero Musk no solo habló de esos cambios, sino que se estuvo quejando de que las cuentas más populares en la red social tuitean muy poco y publican muy poco contenido. Aprovechó para hacerle mención a Taylor Swift (90.3 millones de seguidores) porque no ha posteado nada en 3 meses; y a Justin Beiber (114.3 millones de seguidores) que solo ha tuiteado una vez en todo 2022.

Elon se preguntó en ese mismo tuit si eso significa que Twitter está muriendo. Pero obviamente, sus respuestas están llenas de gente diciéndole que la popularidad de esos perfiles tiene muy poco que ver con si tuitean o no. Como el famoso youtuber Mr. Beast, que le dijo que si acaso pensaba que esas cuentas eran tan grandes porque Twitter se las recomendaba a la gente cuando se registraban.

El magnate, que ahora no solo es el mayor accionista de Twitter, sino que ya forma parte de la junta directiva de la empresa, sin duda tendrá mucha influencia en el futuro de la plataforma, y pocos dudan que haya tenido algo que ver con que la red social al fin va a añadir un botón para editar tweets... aunque Twitter diga que no es así.

Convert Twitter SF HQ to homeless shelter since no one shows up anyway