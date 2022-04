Nombran a Elon Musk miembro de la junta de Twitter tras comprar su 9,2% y cuestionar si respeta la libertad de expresión

El baile de Elon Musk y Twitter y Twitter y Elon Musk parece no tener fin. Si el CEO de Tesla ya utilizaba la red social como su gran arma comunicativa, ahora este hecho puede ir a más. Tras comprar el 9,2% de las acciones de la empresa fundada por Jack Dorsey, convertirse así en el máximo accionista, y trolear a los usuarios con preguntas sobre el botón de editar, Musk se ha convertido en nuevo miembro de la junta directiva de Twitter.

Ha sido el nuevo CEO de la red social, Parag Agrawal, quien le ha dado la bienvenida a la junta, mencionando que "A través de conversaciones con Elon en las últimas semanas, nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestra junta".

He’s both a passionate believer and intense critic of the service which is exactly what we need on @Twitter, and in the boardroom, to make us stronger in the long-term. Welcome Elon!