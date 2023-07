El youtuber más grande propuso dar todo su dinero de Twitter a la persona cuya respuesta tuviese más "likes". Ganó la más absurda

MrBeast sigue siendo el creador de contenido más valorado en YouTube. Con casi 170 millones de suscriptores, se posiciona como el youtuber con más suscriptores en la plataforma, solo por detrás de la productora T-Series y el canal YouTube Movies.

Este creador de contenido parece no tener límites cuando se trata de publicar un vídeo en la plataforma, ya que cada cual es más loco y acaba proponiendo retos absurdamente colosales. Uno de los más reconocidos fue recrear al completo los Juegos del Calamar, produciendo todo un gigantesco set para ello con ayuda de su equipo de producción.

Si bien últimamente no le están saliendo las cuentas debido al alto coste de producción de cada vídeo, ahora el creador de contenido ha lanzado un reto en Twitter. Y es que el pasado viernes publicada en esta plataforma que daría todos sus ingresos del próximo mes en Twitter a aquel que su respuesta contenga más "me gusta". Y es que cuando se trata de regalar dinero, MrBeast no se anda con chiquitas.

Whoever has the most liked reply to this in 48 hours gets all my Twitter revenue for the next month!