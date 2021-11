La recreación "realista" de 'El Juego del calamar' y su premio de 456.000 dólares hacen historia en YouTube: así han sido las pruebas

A comienzos de mes hablamos de que el famoso youtuber MrBeast había recreado los escenarios de 'El Juego del calamar', la serie más vista de la historia de Netflix. 456 participantes aspiraban a un premio de 456.000 dólares. Lo que el youtuber mostraba era un titánico esfuerzo por recrear en todo lo posible las letales pruebas del juego de la serie surcoreana, y por lo que ha enseñado en un nuevo vídeo, vaya si lo ha conseguido.

La premisa era tratar de simular lo visto en la serie pero sin muertes, claro. Y eso le ha valido para que pocas horas después de la publicación del vídeo, éste ya haya sido visto más de 24 millones de veces y cuente con 3,5 millones de 'me gusta'.

De 'Luz roja - luz verde' al 'juego de la silla'

Pese a evitar las muertes, esta versión de 'El juego del calamar' resulta muy emocionante'. MrBeast ha introducido cambios en el juego para que sea pacífico, y pese a ello, superar pruebas ha sido incluso más difícil en algunos casos que lo visto en la serie.

En su 'Luz roja - luz verde', que no es más que nuestro 'Pollito inglés' con tecnología, no caen tantos jugadores como en la serie, porque ya saben a lo que van, pero sí hay una detección de movimiento que parece incluso más extrema que la de la serie. En Netflix vimos a varios jugadores hablar o moverse un poco entre toma y toma, pero lo que MrBeast ha construido es incluso más exigente con el hecho de no moverte.

La siguiente prueba es calcada a la de la serie. Hablamos de la de recortar la galleta con ingenio para obtener de ella un paraguas, un triángulo, etc. Son muchos los jugadores que la consiguen superar, más de 100. Los que no la superan simulan estar muertos, como ocurre en la serie si son eliminados. Tras ello llega la prueba de la cuerda, recreada de forma espectacular y que transmite la misma tensión que en la serie por la sensación que da de estar a una gran altura. En lugar de caerse a un vacío, caen sobre espuma, pero el miedo y la frustración están ahí.

Después de eso, llega prueba de las canicas, que consiste en competir de la forma en que quieras con otro jugador para quitarle las canicas. Lo más atractivo de esta prueba en la recreación es eso, que se ha recreado el escenario de la serie. Hacer algo así en YouTube es histórico. Tampoco falta la tensión en la siguiente prueba, el temido ejercicio de saltar entre cristal y cristal no caer a un vacío. Vacío que de nuevo está relleno de espuma sobre la que duele caer, pero en un sentido psicológico. La rotura de la plataforma no es tan drástica, pero también resulta dramática.

La estrategia de la serie también está en la recreación, dejando, por ejemplo, que otros jugadores te adelanten cuando no eres lo suficientemente valiente como para dar el siguiente paso y arriesgarte a caer. De cara a la prueba final vemos solamente a seis jugadores, que en vez de jugar a el Juego del calamar, juegan al juego de la silla, ese en el cual hay que conseguir sentarse cuando la música deje de sonar sabiendo que hay una silla menos que jugadores por ronda. Aquí los jugadores van con las manos atadas, y si pierdes, te llevan en ataúd.