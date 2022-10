Elon Musk quiere convertir a Twitter en una app para dominarlas a todas: 'X' es su plan para crear una app multiusos como WeChat

Tras un culebrón que ha aguantado meses, finalmente parece que Elon Musk y Twitter han llegado a un acuerdo para adquirir la red social al precio que habían acordado previamente, es decir, 54,20 dólares por acción. De confirmarse el acuerdo, se suspendería el juicio que se tenía previsto para el 17 de octubre, un campo de batalla en el que parece que ninguna de las partes quieren participar. Tras los planes de Musk, el empresario ya ha ofrecido una pequeña pista de lo que le gustaría hacer con Twitter.

Según ha querido dejar entender en un tweet, Musk tiene intenciones de crear una aplicación que pueda hacer de todo. Algo al estilo de WeChat según dejan entrever desde Bloomberg. Con el misterioso seudónimo de 'X', parece que la compra de Twitter no será en vano, y todo indica a que la red social será muy distinta de aquí a unos años.

Twitter es el primer paso para crear una app multiusos

El empresario dueño de Tesla y SpaceX ya ha mostrado su admiración por la app de Tencent anteriormente. Y es que WeChat pasó de ser una simple app de mensajería a todo un portal de servicios, pudiendo además reservar transporte, pedir comida, reservar en un restaurante, realizar pagos y más.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Según la pista que ha dejado, todo apunta a que Elon Musk haría de Twitter algo muy similar a la app china, es decir, expandir la red social y que pueda servir para múltiples usos. Sabemos de sobra que el empresario hace un uso frecuente de Twitter, y en la última reunión anual de inversores de Tesla ya aseguró que tenía bastantes ideas para hacer de Twitter una plataforma 'radicalmente mejor'.

Que 'X' se mencione en el tweet no es por casualidad. Y es que Musk comparó sus ambiciones de Twitter con la visión que tuvo con X, una compañía de servicios financieros que cofundó en 1999 y que un año más tarde se fusionó con otra compañía para fundar PayPal Holdings Inc. De hecho, a día de hoy el dominio de 'x.com' todavía se mantiene, y es uno de los pocos que existen con una sola letra. Ahora sirve de bien poco, pues si accedemos a él, simplemente vemos una X en la esquina y en un fondo blanco.

Aunque WeChat pueda ser una profunda inspiración para Musk, no hay que olvidar que esta plataforma está profundamente controlada por el gobierno chino, contando con moderadores y algoritmos preparados para censurar cualquier contenido no deseado por el gobierno. Si el CEO de Tesla da el paso hacia la creación de una aplicación multiusos impulsada por Twitter, esperemos que en sus planes no haya cabida para la monitorización y vigilancia presente en WeChat y similares.