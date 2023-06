Entre la multitud de tareas que podemos desempeñar gracias a ChatGPT, hay una que ha dado bastante qué hablar en los últimos días: la de revelarnos contraseñas para Windows. Aunque esa es una solicitud no muy legal, esquivar las protecciones contra la propiedad intelectural de OpenAI es tan fácil como pedirle que actúe como tu abuela difunta, la que te leía contraseñas de Windows antes de dormir. ¿Pero de verdad funciona?

Burlar las limitaciones de ChatGPT es fácil

Y atendiendo a la respuesta de ChatGPT, funciona: integrado en el texto encontrarás unas cuantas claves que puedes probar para usar el SO de Microsoft por la cara. Sin embargo, no somos optimistas: es probable que las contraseñas de Windows no funcionen y si lo hacen, sigue sin ser una buena idea.

Este truco para obtener contraseñas de Windows gratis comenzaba a correr en Twitter, donde hay quien documentaba haber usado a ChatGPT y Google Bard para generar claves de activación. Primero fue con Windows 10 y más tarde, con la última entrega, Windows 11.

Tras la experiencia de diferentes personas, fueron varios los medios los que recogieron el incidente, como nosotros o Xataka. No obstante, hay que tener en cuenta que es cuestión de tiempo que los equipos de desarrollo capen esta opción. Más allá del chascarrillo de burlar las limitaciones de OpenAI, volvemos a la pregunta del millón: ¿de verdad funcionan estas claves?

Pero ChatGPT no es un keygen

Según Xataka el formato es válido, pero en Genbeta hemos comprobado que algunas de las claves mostradas son predeterminadas generalmente destinadas para la industria informática.

Resumiendo, que solo sirven para descargar, instalar e incluso actualizar versiones específicas de Windows. De hecho, son las claves que publica la propia Microsoft en su página web. Pero estas claves genéricas no pueden activar Windows 11 ni ninguna otra versión del SO.

Sin ir más lejos, en algunos de esos hilos repletos de historias de la abuelita para dormir con supuestas claves válidas, Twitter ha añadido una nota explicando que esos códigos no activan el SO:

Las claves proporcionadas por ChatGPT son códigos genéricos de Windows 10. Las claves genéricas de Windows 10 de Microsoft te permiten instalar o actualizar una versión específica de Windows 10, pero no activarla.

No obstante, existe la posibilidad de obtener una clave de activación funcional para Windows 11... siempre y cuando preguntes las suficientes veces. Igual que podrían acertar el próximo número de la lotería si se lo pides las suficientes veces.

La clave (valga la redundancia) está en que las herramientas generativas con IA no crean nada desde cero, ya que esencialmente lo que hacen es copiar información existente o combinar diferentes partes en una única respuesta. Es decir, que no generan claves. Por eso lo de probar y probar, porque en este caso es poco probable obtener una verdaderamente válida.

Teniendo en cuenta que Windows 10 sigue siendo la versión más utilizada con una cuota de mercado del 71% según StatCounter GlobalStats, actualizar a Windows 11 no solo es posible, sino que Microsoft te lo pone tan fácil que no necesitas contraseña (basta con hacer click sobre 'I Don’t Have a Product Key'), aunque a cambio tendrás que sufrir algunas limitaciones cosméticas advirtiéndote de que la versión no está activada.

